Dopo la notizia di poche ore fa che ha rivelato la presenza tra gli indagati di Lorenzo Rocca, per presunta corruzione nell'ormai famoso caso dell'esame farsa di Luis Suarez, ecco arrivare alcune indiscrezioni legate al contatto diretto tra il professore dell'Università per Stranieri di Perugia e alcune persone vicine all'attaccante uruguaiano.

Durante le indagini, la Guardia di Finanza avrebbe infatti intercettato diverse conversazioni di Rocca: telefonate nelle quali il docente avrebbe ammesso non solo di aver parlato con il Barcellona, ma anche di essere a conoscenza dell'organizzazione di quello che i magistrati della procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, hanno già catalogato come ‘esame farsa'. Nelle prossime ore, Rocca e gli altri due indagati (la rettrice Giulia Grego Bolli e il direttore generale Simone Olivieri), dovranno dunque rispondere alle domande degli inquirenti.

L'interrogatorio di Suarez

Le indagini proseguiranno anche con il coinvolgimento diretto dello stesso Luis Suarez. Il nuovo attaccante dell'Atletico Madrid, sarà infatti interrogato in videoconferenza e dovrà anche lui dare la sua versione dei fatti per aiutare gli investigatori a ricostruire ogni passaggio della vicenda e soprattutto l’origine. L'obiettivo della Procura umbra è infatti quello di strappare al giocatore il nome di chi gli propose di sostenere l'esame a Perugia ed il contenuto dell'eventuale contatto per organizzare il test d'italiano.

Dalle intercettazioni già messe agli atti, pare ormai certo che Suarez fu ‘instradato' e che rispose alle domande dopo aver imparato a memoria le risposte. Tra i dubbi emersi in questi giorni, oltre a quello sul jet privato che ha fatto avanti e indietro dalla Spagna all'Italia per portare Suarez, c'è anche quello legata al suo trasferimento alla Juventus. Come mai, dopo aver organizzato tutta questa messinscena, la trattativa non si è conclusa? La risposta di Suarez potrebbe aprire clamorosi scenari.