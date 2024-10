video suggerito

Carvajal non dà il cinque a Mbappé? Scoppia il caso a Madrid: cosa succede nello spogliatoio del Real Dani Carvajal non ha dato il cinque a Kylian Mbappé volontariamente o è stato solo un attimo di distrazione? L’episodio è diventata un caso in Spagna e ora in tanti si chiedono cosa sta succedendo nello spogliatoio del Real Madrid. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sconfitta del Real Madrid contro il Lille in Champions League ha lasciato un'immagine che nella capitale e in tutta la Spagna è diventata un caso: Dani Carvajal non ha dato il cinque a Kylian Mbappé volontariamente o è stato solo un attimo di distrazione?

Ciò che è avvenuto nel momento in cui il calciatore francese è entrato in campo al 57′ ha dato spazio a diverse interpretazioni e il momento non positivo della squadra di Carlo Ancelotti non fa che dare adito e rimpolpare le tesi più disparate.

Carvajal non dà il cinque a Mbappé? Scoppia il caso a Madrid

Mbappé è stato mandato in campo da Ancelotti poco prima dell'ora di gioco e al suo ingresso in campo l'attaccante francese si è avvicinato a Dani Carvajal per stringergli la mano: il difensore spagnolo non ha ricambiato il saluto, dando l'impressione di essere quasi congelato, impassibile, con lo sguardo perso e come se davanti a lui non accadesse nulla.

Leggi anche Mbappé fa scoppiare un caso in Francia: escluso per infortunio da Deschamps ma titolare nel Real

Questa sequenza che non è stata ripresa in tv ma non è passata inosservata ai tifosi presenti allo stadio ed è diventata virale sui social network. Subito sono arrivate le reazioni e le interpretazioni più disparate in merito all'atmosfera e al clima che si respirerebbe nello spogliatoio del Real Madrid come conseguenza delle prove delle ultime partite.

Altri, invece, sostengono che si sia trattato solo di una svista da parte di Carvajal, perché semplicemente il terzino spagnolo non aveva visto Mbappé e subito dopo gli ha urlato dietro per caricarlo.

Cosa succede nello spogliatoio del Real di Ancelotti

Intanto, si susseguono le voci e rumors intorno ai dissidi che ci sarebbero all'interno dello spogliatoio del Real Madrid. I dirigenti continuano a trasmettere tranquillità e fiducia, ma dopo Lille inizia a trapelare una certa preoccupazione: la sconfitta non è piaciuta, ovviamente, ma quello che porta più dubbi è l'immagine di una squadra come il Lille che ha avuto la meglio sui campioni d'Europa in carica per intensità, voglia e fisicità per 90 minuti.

"Abbiamo toccato il fondo", si è sentito nello spogliatoio del Real Madrid a fine partita. A riportare questo virgolettato è il quotidiano spagnolo Marca. Carlo Ancelotti le ha provate tutte nella seconda frazione ma la risposta è stata sempre la stessa.

Sempre a Lille una reazione di Bellingham avrebbe dato altri indizi in merito al malumore del calciatore inglese nei confronti di Vinicius e Mbappé: mentre il numero 5 si sbatte per recuperare la palla e far ripartire l'azione offensiva, i suoi compagni restano in attacco ad attendere la palla. Questo atteggiamento ha portato ad una reazione di Jude, che non è passata inosservata e non fa che aumentare i rumors sulle tensioni all'interno dello spogliatoio del Real Madrid.