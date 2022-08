Carragher lo critica e Ronaldo si vendica con un gesto in diretta Tv: “Totalmente cancellato” Nella serata del trionfo dello United contro il Liverpool, Cristiano Ronaldo (in panchina per quasi tutto il match) si è ritagliato il tempo per consumare la propria vendetta verso l’ex stella dei reds che aveva detto: “Oramai nessun club lo vuole più”

A cura di Alessio Pediglieri

A Old Trafford il Manchester United di Ten Hag riesce a raccogliere la prima vittoria in Premier League, nel big match contro il Liverpool, dopo tre giornate di campionato e lo fa senza schierare dal primo minuto Maguire in difesa e Cristiano Ronaldo in attacco. Il successo arriva grazie alle reti di Sancho e Rashford con Cr7 che è entrato solamente nei minuti finali, senza incidere sulle sorti del match. Ma il portoghese è riuscito comunque a prendersi la scena, poco prima del fischio di inizio, ritagliandosi il tempo per consumare una beffarda vendetta a Jamie Carragher, reo di averlo criticato pubblicamente nei giorni scorsi.

Che Cristiano Ronaldo stia attentissimo a ciò che si dice sul proprio conto è cosa risaputa: non appena qualcuno lo nomina il campione portoghese ne sonda il contenuto e il contesto in cui viene inserito che, se non di gradimento, sono a loro volta oggetto di pronta risposta, spesso critica. E così, poco prima dell'inizio della sfida al Liverpool, che lo ha visto trascorrere in panchina quasi l'intera durata della partita, durante il riscaldamento, Cr7 ha approfittato per consumare la propria vendetta personale nei confronti di Jamie Carragher, ex stella del Liverpool e oggi stimatissimo commentatore per Sky Sport Uk.

"La sua carriera si è allungata perché è un grande professionista, ma ora ha 37 anni, ne avrà 38 in questa stagione, e non è più lo stesso giocatore. È ancora un grande goleador, ma non è lo stesso calciatore di prima. Posso sbagliarmi, ma penso che nessun altro club in Europa lo voglia". Così Jamie Carragher, dopo lo sconcertante 0-4 subito con il Brentford (e con Ronaldo in campo per 90 minuti), aveva commentato in diretta tv la prestazione di Cr7 che non ha di certo scordato quelle dure parole e ha voluto replicare a suo modo.

Mentre si stava riscaldando prima della partita, il portoghese si è avvicinato alla linea laterale dove il presentatore David Jones stava ponendo a Carragher, Neville e Roy Keane tutte le domande sul match, in diretta televisiva. Ronaldo ha condiviso un abbraccio e qualche parola di convenevoli con i due capitani con cui ha giocato nello United, ma ha volutamente ignorato Carragher, lasciandolo da solo e in totale imbarazzo. Alla fine, tutto si è risolto in una sonora risata collettiva ma nessuno ha nascosto qualche istante di tensione. "Mi ha completamente cancellato" ha chiosato l'ex difensore dei reds che poi ha subito anche gli scherni dei suoi colleghi, tutto rigorosamente in onda.

Una piccola soddisfazione per Cr7 in una serata altrimenti amarissima viste le scelte di ten Hag di tenerlo in panchina praticamente fino al 90′ con il tecnico che ha dato un ulteriore segnale forte all'ambiente, pur ricevendo nuove critiche. Tra le più feroci, quella di Piers Morgan che si è scatenato via Twitter: "Mandare in panchina Cristiano a favore di Elanga contro il Liverpool, anche per gli attuali pessimi standard del Manchester United, è una delle decisioni più stupide nella storia del calcio. Ten Hag dovrebbe essere licenziato solo per questo se vengono sconfitti stasera… o dovrei dire QUANDO vengono surclassati"

Morgan smentito dal successo dello United firmato Sancho (proprio su assist di Elanga) e raddoppio di Rashford prima della rete del solito Salah. Una gara che ha rilanciato in alto le ambizioni del Manchester al suo primo successo stagionale, riuscendo ad invertire anche un trend che fino a lunedì sera era a favore di Cr7: dall'inizio della scorsa stagione, il Manchester United aveva vinto solo due gare su 12 (pari al 17% delle partite di Premier League) senza Cristiano Ronaldo schierato dall'inizio.