Carnesecchi: "Nello spogliatoio si parla di scudetto". L'Atalanta lancia il guanto di sfida all'Inter Alla vigilia di Atalanta-Inter, sfida che ha in palio punti pesantissimi, il portiere Marco Carnesecchi dice che nello spogliatoio si parla apertamente di scudetto:

A cura di Alessio Morra

Tre squadre, numeri alla mano, sono in lotta per lo scudetto: Inter, Napoli e Atalanta. I campioni d'Italia sono in automatico i favoriti dall'inizio della stagione, Conte ha gettato la maschera da qualche settimana e ora lo fanno anche i nerazzurri bergamaschi, con le parole del portiere Carnesecchi che apertamente ha parlato di scudetto.

L'Europa League ha cambiato la storia dell'Atalanta

Il percorso di questi ultimi anni dell'Atalanta è stato straordinario. Una sfilza di qualificazioni alla Champions, i quarti nel 2020, la vittoria dell'Europa League, che ha cambiato l'orizzonte della squadra di Gasperini che conquistando il secondo trofeo continentale per ordine d'importanza ha cambiato status anche mentale: "La notte di Dublino ha cambiato tutto. Arrivavamo sempre lì, ma ci mancava sempre qualcosa. Lì lo abbiamo detto al mondo: ‘Aspettate un attimo, ci siamo anche noi'. Dopo la vittoria sarebbe stato più comodo accontentarsi, ma per la mentalità di Gasperini è stato un trampolino di lancio".

"La parola scudetto circola nello spogliatoio"

L'Atalanta ha 58 punti, due in meno del Napoli e tre dell'Inter, che sfiderà in casa domenica 16 marzo. Carnesecchi dice che nello spogliatoio si parla apertamente di scudetto. L'Atalanta ci crede e sogna in grande. D'altronde la classifica parla chiaro: "Sapevamo tutti dall’inizio che avremmo potuto puntare molto in alto. Ora però la parola Scudetto comincia a circolare nello spogliatoio, anche se non con tutta la chiarezza del mondo. Anche se dovessimo battere l’Inter, non saremmo comunque primi. Non dobbiamo però lasciare lo sprint. È la felicità che fa vincere, ci alleniamo in allegria e siamo molto forti".