Caressa racconta la lite con Cassano: “Eravamo in collegamento a Sky, poi iniziò a insultarmi”

Fabio Caressa ha raccontato la lite avuta con Antonio Cassano durante un collegamento a Sky: “Ha incominciato a insultare e secondo me l’insulto vuol dire che hai pochi argomenti”.

"Antonioooo, Ca-ssa-nooo!". In questo modo Fabio Caressa urlava in telecronaca il nome dell'ormai ex attaccante del Bari che in una notte magica di alcuni anni fa fece sognare il popolo italiano. Quel ragazzino che al San Nicola riuscì a fare gol all'Inter dei grandi ha poi fatto strada tra Roma, Real Madrid, Sampdoria e Parma. Una carriera che, senza qualche colpo di testa comportamentale di troppo, forse avrebbe potuto garantirgli un percorso diverso, ancora più esaltante.

Oggi Cassano è uno dei protagonisti di ‘Viva el Futbol', il programma sportivo in onda in streaming che l'ex attaccante della Nazionale Italiana conduce insieme a Nicola Ventola e Lele Adani. Proprio quest'ultimo è stato protagonista nei mesi scorsi di un botta e risposta sui social con lo stesso Caressa. Tra accuse e veleni, oggi si torna a parlare di loro e nello specifico del rapporto tra il telecronista e Cassano. Intervistato dallo youtuber, Gabriele Vagnato, Caressa ha raccontato della lite con Cassano durante un collegamento a Sky: "Ha iniziato a insultarmi mentre si parlava di Messi".

Vagnato durante l'intervista chiede a Caressa: "Parliamo di Cassano: ti ha anche dato dell'incompetente". E da qui Caressa inizia il suo racconto della vicenda che l'ha visto coinvolto insieme all'ex attaccante della Nazionale Italiana. "Innanzitutto Antonio tecnicamente era Messi, inarrivabile – spiega Caressa -. Il problema è che col suo carattere l'ha fatto dimenticare perché adesso tutti parlano del Cassano che urla, che insulta". E a questo punto il giornalista e telecronista Sky racconta quanto accaduto tra i due: "La nostra lite credo che sia nata un giorno, forse in collegamento a Sky, mi disse una cosa che diceva che io avevo detto su Messi".

Caressa entra nel dettaglio della vicenda: "Lui disse: ‘Tu hai detto che come Messi ce ne sono 11'. No, io avevo fatto tutto un altro discorso che era un discorso economico, non c'entra niente con la forza di Messi e da lì ha incominciato a insultare. Io accetto la discussione, però secondo me l'insulto vuol dire che hai pochi argomenti". Da quel momento in poi i rapporti tra i due non sono stati più gli stessi e così Vagnato prova a chiedere se ci sia stato mai un margine di chiarimento: "Ma non c'è niente da chiarire. Hanno un modo di fare le cose che è diverso dal mio con tutto il rispetto per come lo fanno".

Lele Adani, oggi anche opinionista Rai.

E in riferimento ad Adani, che per diverso tempo è stato uno degli opinionisti di Sky, Caressa ha spiegato in maniera chiara il suo punto di vista: "Lele è persona preparata, chi può negare che Lele sia preparatissimo? – spiega -. L‘unica cosa che gli ho sempre detto, secondo me, c'ha un po' gli occhiali rossi e vede il mondo con i suoi occhiali, mentre il mondo ha delle sfaccettature diverse. Se lo vedi senza occhiali vedi altri colori".