Adani su Caressa: “Potevo infierire, non lo farò. A meno che non continuino le mancanze di rispetto”

Daniele Adani non lascia in sospeso il discorso aperto nel corso della telecronaca di Italia-Norvegia ma prova a mettere un punto al ‘dissing calcistico‘ con Fabio Caressa che va avanti da quasi un anno. Anche in questo caso non lo nomina mai e non ci sono riferimenti diretti ma mettendo a posto tutti i pezzi il puzzle si completa.

La seconda voce della Nazionale Italiana per la Rai, nel corso della diretta Twitch del programma ‘Viva El Futbol', è tornato sullo ‘scontro dialettico' e prima di analizzare la partita insieme a Cassano ha affermato: "Oggi sarebbe facile infierire. Eppure non mi interessa. Io mi fermo qui. Io ho detto ciò che dovevo dire, con passione e nel nome di ciò che conta davvero: il calcio. Tutto quello che dico lo faccio per questo (mostra un pallone, ndr)".

L'ex difensore ha proseguito così: "Il calcio va studiato, capito, rispettato. Non si può essere impreparati sulla Norvegia, non si può parlarne con superficialità. Bisogna conoscerla, analizzarla, comunicarla in modo serio. Perché questo è il nostro lavoro, e chi non lo fa tradisce questo sport. Per il resto, per me, la questione si è chiusa ieri sera. Non ne parlerò più, a meno che non si continui a mancare di rispetto alle persone e al calcio stesso. In quel caso, basta una sola risposta. E allora arriverà".

Tutto questo arriva dopo che durante il racconto dell'ultima partita del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026 Adani si era espresso così: "E Haaland ci segna il 3-1. Tanta qualità in questa squadra. La Norvegia è questa e si è confermata nell'ultimo anno. Magari qualcuno l'ha imparato solo sei mesi fa…".

Un duello dialettico che va avanti da quasi un anno e che ha diviso gli osservatori di calcio, con alcuni che appoggiano le tesi dell'ex calciatore e altri del telecronista di Sky. Una bagarre che dai social si è spostata in tv e ora è tornata sui social.

Adani: "La frase su Haaland? Esposito da celebrare, chi fa questo lavoro deve saper unire i puntini"

Lele Adani ha chiarito le ragioni per cui, durante la telecronaca su Rai 1, dopo il gol di Francesco Pio Esposito che aveva portato momentaneamente avanti l’Italia contro la Norvegia a San Siro (gara poi terminata 1-4), è uscito con la frase: "Erling, adesso lo conosci Pio?!".

Secondo lui, quell’intervento non voleva ridimensionare Haaland, autore di una media impressionante nelle qualificazioni, ma evidenziare un fatto: "Il giorno prima Haaland aveva ammesso di non conoscere Esposito. Ma se un ragazzo gioca nell’Inter e in Nazionale, un motivo c’è. La mia battuta nasce da lì: il miglior centravanti puro al mondo, in conferenza, aveva praticamente anticipato ciò che sarebbe successo dicendo ‘forse quello che dico mi si ritorcerà contro’".

Ha aggiunto che il suo ruolo, con ironia e rispetto, è proprio quello di dare un contesto agli episodi: "Non sono lì per limitarmi a dire ‘che bel tiro, gol di Esposito’. Devo collegare i fatti. E Pio ha segnato a San Siro, davanti a Haaland: un dettaglio che merita di essere evidenziato sul piano tecnico, emotivo e anche storico".