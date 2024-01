Cardinale e Ibrahimovic nello spogliatoio prima di Milan-Roma: il discorso a Pioli e ai calciatori Pochi minuti prima del calcio d’inizio di Milan-Roma il patron Gerry Cardinale e il suo braccio destro Zlatan Ibrahimovic hanno fatto visita alla squadra rossonera nello spogliatoio. Il numero uno del club ha tenuto un discorso rivolto a Pioli, allo staff e ai calciatori: ecco cosa ha detto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Milan si mette alle spalle l'eliminazione in Coppa Italia e torna alla vittoria con una convincente prestazione contro la Roma nel match della 20ª giornata della Serie A 2023-2024. Può dunque tornare a sorridere Stefano Pioli che era stato messo nuovamente in discussione dopo il K.O. in Coppa contro l'Atalanta e che nel pre-partita aveva ricevuto la visita a sorpresa in spogliatoio del proprietario del club Gerry Cardinale accompagnato dal suo nuovo braccio destro Zlatan Ibrahimovic.

Il boss di RedBird infatti pochi istanti prima del fischio d'inizio di Milan-Roma ha voluto incontrare l'allenatore, lo staff tecnico e i calciatori con cui ha trascorso alcuni minuti nei quali, come rivelato dallo stesso Stefano Pioli nell'intervista post-match a DAZN, "ha tenuto un bel discorso". Inevitabile chiedersi a questo punto cosa ha detto Gerry Cardinale alla squadra rossonera a pochi minuti da una gara importante per il futuro del club? "Ci ha sostenuto e stimolato, ha confermato che il club sarà sempre ambizioso, rispettando sempre il bilancio" ha spiegato a riguardo l'allenatore rossonero.

Stando a quanto appreso da Fanpage.it infatti Gerry Cardinale nel suo discorso ha manifestato il suo pieno sostegno e la sua stretta vicinanza all'allenatore (confermandogli dunque la fiducia della proprietà davanti ai suoi calciatori) e all'intera squadra. Inoltre il numero uno del club meneghino ha voluto comunicare al tecnico, al suo staff e ai giocatori che, pur non essendo sempre fisicamente presente a Milano, è costantemente aggiornato e personalmente coinvolto in tutte le attività del club. Rassicurando infine tutti riguardo al futuro della società rossonera e alla volontà di continuare ad investire per rendere sempre più competitiva la squadra: Cardinale ha difatti ribadito il suo impegno nel sostenere economicamente il Milan per garantirgli sviluppo e successo. Parole che evidentemente, per quanto visto poi in campo, sono state ben accolto dalla squadra che contro la Roma ha portato a casa un risultato importantissimo fornendo una prestazione convincente.