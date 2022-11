Camavinga offeso con insulti razzisti: “Sei una sporca scimmia”. Il motivo è delirante Il centrocampista della Francia e del Real Madrid nel mirino per aver provocato (involontariamente) l’infortunio di Nkunku, costretto a saltare i Mondiali. La dinamica dell’episodio avvenuto in allenamento è chiara.

Nkunku è a terra dopo il contrasto fortuito con Camavinga. L’attaccante del Lipsia fuori dal Mondiale per infortunio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali in Qatar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Sporca scimmia" e quant'altro di volgare, brutale e offensivo gli potessero dire. Eduardo Camavinga s'è visto vomitare addosso insulti razzisti dopo quanto accaduto durante l'allenamento della Francia. A meno di una settimana dall'esordio ai Mondiali (martedì prossimo, contro l'Australia), il centrocampista del Real Madrid è finito sotto i riflettori per un'entrata involontaria compiuta su Christopher Nkunku.

L'intervento è stato abbastanza rude e ha provocato l'infortunio del compagno di selezione. Il report medico è stato esiziale per il calciatore del Lipsia: la gravità del trauma riportato (distorsione al ginocchio) è tale da costringere lui ad abbandonare l'appuntamento iridato e il commissario tecnico, Didier Deschamps, a trovare una rapida sostituzione nel solco delle norme Fifa (al suo posto è stato chiamato in extremis Randal Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte).

La punta del Lipsia, protagonista di un buon avvio di stagione, abbandona il terreno di gioco dopo l’incidente.

L'episodio è avvenuto nel centro sportivo di Clairfontaine dove i ‘galletti' si sono radunati prima della partenza per il Qatar. La dinamica dell'azione ha mostrato come l'incidente sia avvenuto in maniera fortuita e Nkunku sia stato sfortunato nell'impatto: nel tentativo di contendere un pallone mette il piede male per terra e la gamba ha una torsione impropria.

Leggi anche Amichevoli Serie A durante i Mondiali, il calendario delle partite squadra per squadra

Il dolore che avverte è fortissimo, cade e resta a terra. Non ce la fa a rialzarsi da solo, ha bisogno del sostegno dello staff medico per abbandonare il campo e correre a fare gli esami per capire cosa gli è successo. A distanza di qualche ora arriva anche il verdetto inesorabile, a conferma di quel cattivo presentimento provato al momento del colpo.

In calce al video che ha raccontato la ricostruzione dell'infortunio c'è stato anche chi s'è spinto oltre e ha attaccato pesantemente Camavinga per il danno procurato alla Francia. Nkunku s'è ben distinto nella prima parte di stagione fino alla pausa per i Mondiali, lo confermano i numeri a corredo delle gare disputate tra Bundesliga (dove il Lipsia è capolista) e Champions League: 12 gol in 15 match del campionato tedesco, 3 reti in 6 incontri di Coppa ai quali si aggiungono anche i centri in coppa e supercoppa nazionale per un totale di 17 marcature su 23 presenze.

Nulla, però, che giustifichi atteggiamenti di quel tipo né insulti. La Francia è inserita nel Gruppo D della Coppa del Mondo in Qatar: dopo l'esordio con l'Australia (22/12) incrocerà la Danimarca (26/12) e la Tunisia (30/12).