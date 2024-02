Calzona esalta il Napoli dopo il pari col Barcellona: “Ho visto calciatori che hanno dato l’anima” Francesco Calzona ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video dopo il pareggio dei partenopei al Maradona contro il Barcellona nell’andata degli ottavi di Champions League. Il nuovo tecnico ha esaltato in parte la prova degli azzurri: “C’era gente che ha dato l’anima”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Francesco Calzona ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video dopo il pareggio dei partenopei al Maradona contro il Barcellona nell'andata degli ottavi di Champions League. Il nuovo tecnico azzurro che ha preparato in pochissime ore questa partita, si è detto soddisfatto ed entusiasta della prova espressa da Osimhen e compagni anche se qualcosa è da correggere. "Abbiamo concesso tanto a una squadra di questo livello e potevamo pagarla cara – spiega – Nel finale la squadra ha creduto di poter vincere la partita e questo è un segnale importante".

Calzona è infatti sorpreso positivamente da questo aspetto dopo le ultime partite del Napoli viste prima del suo arrivo: "Di solito nei finali di partita la squadra aveva una sorta di calo però comunque mi è piaciuta – ha spiegato – Lo spirito mi è piaciuto, ho visto calciatori che hanno dato l’anima e non ci stavano a perdere la partita". Chiaramente c'è tanto da lavorare e questo Calzona lo sa benissimo specificando il suo punto di vista: "È chiaro che con i nostri problemi tattici siamo andati in difficoltà e non mi è piaciuto che ci fosse troppo disordine in campo".

La carica di Calzona in panchina durante Napoli-Barcellona.

L'allenatore del Napoli è consapevole dei problemi strutturali che può avere una squadra che ha cambiato ben tre allenatori nell'anno successivo alla vittoria dello Scudetto. Ma Calzona ha dato l'impressione di sapere dove correggere questi errori. "Chi è subentrato era fresco di mente e sono contento di questo aspetto" ha spiegato sottolineando come l'atteggiamento mostrato anche da chi ha cominciato la partita dalla panchina potrebbe facilitargli sicuramente il lavoro.

"Nella prima mezz'ora abbiamo sofferto tanto poi abbiamo reagito e questa reazione è una dote fondamentale – ha ribadito con forza Calzona – Per una squadra lottare fino al 95′ contro il Barcellona mi fa essere soddisfatto". Un esordio da allenatore del Napoli che dunque Calzona ha valutato positivamente in virtù del fatto che il discorso qualificazione ora è totalmente aperto e l'allenatore avrà molto più tempo per lavorare con la squadra prima di giocarsi il passaggio ai quarti nel match di ritorno.