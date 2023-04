Calciopoli nata da un patto industriale segreto: “Presi in giro i tifosi della Juventus” Le rivelazioni fatte da Paolo Bergamo potrebbero cambiare la storia dello scandalo di Calciopoli e del Paese: secondo l’ex designatore arbitrale la Juventus sarebbe stata sacrificata in un patto segreto politico-industriale siglato con i principali esponenti dell’Inter per risolvere una questione interna alla famiglia Agnelli.

A cura di Michele Mazzeo

A 17 anni da quel processo sportivo che scosse l'intero sistema calcio italiano emergono nuovi elementi riguardo allo scandalo di Calciopoli che mise fine alla Juventus della triade Moggi, Giraudo e Bettega. A tornare sulla vicenda che oltre alla società bianconera spazzo via l'allora classe dirigente e arbitrale del calcio italiano è stata la trasmissione Report andata in onda su Rai 3 nella quale sono stati presentati alcuni documenti audio inediti che aprono nuovi scenari riguardo a ciò che è successo a cavallo tra il 2005 e il 2006.

Tutto sarebbe nato da un'indagine privata condotta dal responsabile della sicurezza di Telecom per conto dell'allora presidente dell'Inter Massimo Moratti (indagine illegale e per la quale il club nerazzurro ha dovuto risarcire le persone che erano state monitorate secondo un accordo privato con le parti stipulato per mettere fine al procedimento giudiziario) e secondo Giandomenico Lepore, l'ex Capo della Procura di Napoli che ha dato vita all'inchiesta sul calcio italiano, quasi tutte le squadre, come la Juventus, all'epoca avevano commesso attività illecite:

"Iniziammo con la Juve perché avevamo più elementi, poi, avremmo dovuto passare ad altre squadre, che erano quasi tutte, diciamo la verità. Un bel giorno, però, uscì un supplemento dell'Espresso che riportava tutte le intercettazioni. Automaticamente, tutti i telefoni intercettati furono chiusi e, così, rimase solo la Juventus. Se fossimo andati avanti, ci sarebbero state altre squadre. A partire dall'Inter…" ha difatti detto l'ex Procuratore che guidò le indagini che portarono poi allo scoppio dello scandalo di Calciopoli.

Leggi anche Guardiola impazzisce al gol del City e dà la mano a Arthur: il brasiliano massacrato dai tifosi

Le parole di Lepore ribadiscono dunque quanto aveva già detto nel 2011 l'allora procuratore della FIGC Stefano Palazzi sulla vicenda Calciopoli 2 spiegando di fatto che "la prescrizione ha salvato l'Inter dal reato di illecito sportivo" dato che le intercettazioni in suo possesso (le telefonate di Massimo Moratti e Giacinto Facchetti ai designatori Bergamo e Pairetto) a suo dire bastavano a certificare la presunta "responsabilità diretta ad assicurare un vantaggio in classifica in favore della società Internazionale, mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità e indipendenza".

Anche rispetto a questa vicenda però l'inchiesta di Report ha introdotto nuovi elementi dato che, proprio ai microfoni della trasmissione di Rai 3, l'ex designatore arbitrale Paolo Bergamo ha rivelato una cena segreta andata in scena nel luglio del 2002 (pochi mesi dopo il famoso 5 maggio in cui l'Inter perse clamorosamente lo scudetto all'ultima giornata in casa della Lazio) tra lui e l'allora patron dell'Inter Massimo Moratti che in quel frangente chiese a Bergamo "perché gli arbitri ce l'avevano con la sua squadra".

La rivelazione fatta da Paolo Bergamo alla trasmissione Report che potrebbe però davvero riscrivere la storia dello scandalo di Calciopoli e di ciò che avvenne a cavallo tra il 2005 e il 2006 è però un'altra. Secondo quanto dichiarato dall'ex designatore arbitrale infatti l'inchiesta di Calciopoli sarebbe nata invece da un patto politico-industriale segreto che sarebbe stato siglato da Massimo Moratti e Marco Tronchetti Provera (vicepresidente dell'Inter in quel momento a capo di Pirelli e Telecom) con alcuni personaggi di influenti nelle decisioni della famiglia Agnelli (nello specifico, secondo Bergamo, sarebbero stati Luca Cordero di Montezemolo, Grande Stevens, Gabetti e gli Elkann).

Secondo questa teoria, tutta da dimostrare, dunque sarebbe stato il fuoco amico a colpire la Juventus. Lo scopo della cordata che avrebbe offerto il club bianconero come vittima sacrificale sarebbe stato quello di portare John Elkann a capo dell'impero della famiglia Agnelli (e quindi anche della Juventus) e Calciopoli sarebbe il modo per sbarazzarsi degli uomini di Umberto Agnelli, Luciano Moggi (che tra l'altro ha ammesso di essere stato messo a conoscenza delle indagini sul suo conto dall'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi) e Antonio Giraudo, che invece spingevano per l'ascesa "al trono" del cugino Andrea Agnelli. A supporto di queste pesanti accuse l'ex designatore Paolo Bergamo nomina due conversazioni avute prima e dopo lo scoppio di Calciopoli con il senatore Nicola Latorre e con l'avvocato della Juventus Andrea Galasso.

"Io ho saputo prima che Moggi e Giraudo li stavano facendo fuori, me l'aveva detto l'onorevole Latorre (che interpellato in merito dal giornalista di Report ha ammesso di aver detto all'ex designatore arbitrale che "stava per finire la prima repubblica del calcio italiano", ndr) – ha difatti raccontato Bergamo alla trasmissione di Rai 3 –. La cordata formata doveva portare John Elkann a capo del gruppo Fiat, mentre la presenza di Giraudo e Moggi prevedeva che Andrea Agnelli sarebbe andato a capo. Dopo tanti tentativi riuscii a farmi ricevere dall'avvocato degli Agnelli, Galasso – ha dunque aggiunto –. Mi disse testualmente: ‘Bergamo, io sono tifoso della Juve. In casa Agnelli si è preso in giro dieci milioni di tifosi, facendo apparire cose nelle quali ci sono cose che sappiamo vere. Non se la prenda, non dico altro, è una cosa che nasce nelle nostre teste‘" ha quindi chiosato l'ex designatore coinvolto nello scandalo di Calciopoli rivelando una versione dei fatti che, se dovesse essere verificata, cambierebbe di fatto la storia di quello scandalo ma anche di un intero Paese.