Calcio TV, le partite di Coppa Italia: Sampdoria-Alessandria dove vederla, Torino-Cremonese in chiaro Coppa Italia dove vedere in TV oggi e stasera, anche in diretta streaming, le partite del secondo turno. Il programma si apre con Pordenone-Spezia. I match principali sono Fiorentina-Cosenza, Torino-Cremonese e Sampdoria-Alessandria. Tutti gli incontri si disputeranno in gara secca e saranno trasmessi sui canali Mediaset.

A cura di Alessio Morra

Venerdì 13 agosto, le partite di calcio in TV. Calcio in TV, le partite del secondo turno di Coppa Italia in programma oggi, sabato, domenica e lunedì. Gli incontri dei trentaduesimi si disputano tra il 13 e il 16 agosto. Fanno il loro esordio nella Coppa Italia 2021-2022 dodici squadre di Serie A. Tutte le partite del secondo turno verranno trasmesse in diretta TV in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti della Coppa Italia per le prossime tre stagioni.

Dove vedere Fiorentina-Cosenza in TV e streaming

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ospiterà allo Stadio Franchi di Firenze il Cosenza, squadra calabrese che è stata ripescata in Serie B dopo l'esclusione dal campionato del Chievo. Sarà l'esordio ufficiale per il giovane allenatore proveniente dallo Spezia che vuole subito vincere. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV da Italia 1 che lo manderà dalle ore 21. Fiorentina-Cosenza si potrà seguire anche in diretta streaming su Mediaset Play.

Sampdoria-Alessandria su Italia 1, gli orari

L'incontro che chiuderà la quattro giorni di Coppa Italia è quello tra la Sampdoria e l'Alessandria, una sfida quasi inedita. I grigi, tornati dopo decenni in Serie B, scenderanno in campo allo Stadio di Marassi lunedì 16 agosto, calcio d'inizio alle ore 21. Il match si potrà vedere in TV su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play.

Partite oggi in TV, il programma della Coppa Italia

Ecco tutte le partite di calcio in TV venerdì 13 agosto:

17:45 – Pordenone-Spezia: Canale 20 (Coppa Italia)

18:00 – Genoa-Perugia: Italia 1 (Coppa Italia)

20:45 – Udinese-Ascoli: Canale 20 (Coppa Italia)

21:00 – Fiorentina-Cosenza: Italia 1 (Coppa Italia)

Ecco tutte le partite di calcio in TV sabato 14 agosto 2021:

17.45 – Benevento-SPAL: Canale 20 (Coppa Italia)

18.00 – Cittadella-Monza: Italia 1 (Coppa Italia)

20.45 – Verona-Catanzaro: Canale 20 (Coppa Italia)

21.00 – Cagliari-Pisa: Italia 1 (Coppa Italia)

Ecco tutte le partite di calcio in TV domenica 15 agosto 2021:

17.45 – Empoli-Vicenza: Canale 20 (Coppa Italia)

18.00 – Parma-Lecce: Italia 1 (Coppa Italia)

20.45 – Venezia-Frosinone: Canale 20 (Coppa Italia)

21.00 – Torino-Cremonese: Italia 1 (Coppa Italia)

Ecco tutte le partite di calcio in TV lunedì 16 agosto 2021: