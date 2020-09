Domenica 27 settembre, le partite di calcio in tv. A trasmettere la gara clou della seconda giornata del campionato di Serie A 2020-2021 è Sky Sport che, alle ore 20.45, manderà in onda la sfida dello stadio Olimpico tra Roma e Juventus. È il big match in calendario che offre spunti interessanti: da Edin Dzeko, che sembrava a un passo dalla maglia bianconera ma è rimasto nella Capitale dopo il fallimento dell'operazione Milik, fino alla posizione in bilico di Fonseca, il tecnico dei giallorossi a rischio esonero (con Massimiliano Allegri, ex bianconero, candidato numero uno alla successione). Spezia-Sassuolo (ore 12.30, in diretta u Sazn e Dazn 1), Napoli-Genoa (in diretta su Sky Sport) e Verona-Udinese (ore 15, Danz e Dazn 1), Crotone-Milan (ore 18)

Dove vedere Roma-Juventus in tv stasera

Fischio d'inizio nella Capitale alle ore 20.45. Roma-Juventus verrà trasmessa in diretta ed esclusiva per abbonati sui canali Sky Sport 1, Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Sarà possibile il match anche in streaming, collegandosi alla piattaforma satellitare attraverso la app di Sky Go oppure al sito Now Tv, che offre il servizio on-line e on-demand previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.

Crotone-Milan dove vederla in tv e in streaming

Anche Crotone-Milan è una partita trasmessa in diretta tv per abbonati sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per l'opzione in streaming, fruibile con dispositivi fissi (pc) oppure mobili (tablet, notebook e smartphone) sempre per coloro che risultato utenti del network, ci si può collegare a Sky Go oppure a Now Tv.

Calcio in tv oggi e stasera domenica 27 settembre

Ecco tutte le partite di calcio in tv di oggi, domenica 27 settembre.