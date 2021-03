in foto: Calcio in TV, le partite di oggi e stasera

Mercoledì 24 marzo, le partite di calcio in TV riguardano soprattutto la fase a gironi degli Europei Under 21 e le prime partite di qualificazioni ai Mondiali 2022. L'Italia Under 21 allenata dal ct Nicolato è impegnata oggi nella partita contro la Repubblica Ceca, valida per la prima fase degli Europei U21. Calcio d'inizio alle ore 18 all'Arena Petrol di Celje, in Slovenia. Gli azzurrini sono inseriti nel Gruppo B e dovranno giocare anche contro Spagna e Slovenia. Le prime due di ogni girone si qualificheranno alla seconda fase, a eliminazione diretta, con quarti, semifinali e finale. La partita Repubblica Ceca-Italia Under 21 sarà visibile per tutti sulle reti RAI (Rai 1) per seguirla in TV, su RaiPlay per vedere lo streaming in diretta. Il tutto in chiaro e senza pagamenti aggiuntivi.

Oltre alle partite valide per gli Europei Under 21, sono in programma le gare per le qualificazioni ai Mondiali 2022. In totale sono 12 gare, suddivise in due slot, il primo con orario 18.00, il secondo con orario 21.00. Tra i match più interessanti Turchia-Olanda e Francia-Ucraina: gli incontri saranno trasmessi in diretta TV sul canale 20 di Mediaset.

Dove vedere Repubblica Ceca-Italia in TV e streaming

Repubblica Ceca-Italia Under 21 degli Europei di categoria è una partita che inaugura il Girone B, dove gli azzurrini sono inseriti insieme alla Repubblica Ceca, alla Spagna e alla Slovenia. La partita ha inizio alle 18.00 e sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 per poterla seguire in diretta TV. Per avere lo streaming in tempo reale bisognerà collegarsi al portale online della Rai, RaiPlay e scegliere il palinsesto di Rai 1 per poter assistere alla partita senza costi aggiuntivi.

Calcio in TV oggi e stasera mercoledì 24 marzo

Ecco tutte le partite di calcio in TV mercoledì 24 marzo: