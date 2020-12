Sabato 26 dicembre, le partite di calcio in TV. E' tempo di pausa invernale e ritorna come ogni anno il Boxing Day inglese con la Premier League protagonista mentre molti campionati riposano per le vacanze natalizie. Programma ben nutrito quello relativo alla 15a giornata che inizierà con un anticipo delle 13.30 per poi concludersi la sera, con il doppio posticipo fissato per le 21.00.

Dove vedere le partite in programma in TV

Sono sei le partite in palinsesto da giocare tra le 13.30 e le 21 di sabato 26 dicembre che terranno inchiodati alla televisione tutti gli appassionati del pallone non solo gli amanti del calcio inglese. Si inizia con Leicester-Manchester United e si conclude con un doppio match alle 21, Manchester City-Newcastle e Sheffield United-Everton. Nel mezzo Aston Villa-Crystal Palace e Fulham-Southampton alle 16.00 e Arsenal-Chelsea alle 18.30. Per tutte le partite ci sarà la massima copertura televisiva offerta da Sky.

Dove vedere Arsenal-Chelsea in TV e in streaming

Ovviamente l'appuntamento maggiormente interessante è rappresentato da Arsenal-Chelsea dove all'Emirates Stadium i Gunners e i Blues si sfideranno un un derby londinese di Natale. La partita è la più importante della programmazione e Sky la seguirà in diretta e in esclusiva per i propri appassionati tesserati all'abbonamento satellitare. Oltre in TV, grazie all'applicazione SkyGo la partita sarà usufruibile anche online con lo streaming sia sul proprio pc sia sui vari devices.

Calcio in TV oggi e stasera sabato 26 dicembre

Ecco tutte le partite di calcio in TV sabato 26 dicembre: