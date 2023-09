Manuel Puglisi morto a 22 anni per un fatale incidente in moto, calcio giovanile in lutto Manuel Puglisi, 22 anni, è deceduto nella mattinata di mercoledì 20 settembre, dopo aver perso il controllo della moto di grossa cilindrata che stava guidando. Era cresciuto nelle giovanili del Catania e vestito i colori del Paternò e del Biancavilla.

A cura di Alessio Pediglieri

Manuel Puglisi è morto nella giornata di mercoledì 20 settembre a seguito di un terribile incidente stradale. Il 22enne giovane calciatore stava percorrendo le strade di casa a bordo della sua moto di grossa cilindrata quando sembra aver perso improvvisamente il controllo. Ancora incerte le dinamiche che hanno portato al fatale evento, le autorità stanno raccogliendo testimonianze oculari ed elementi utili per determinare i fatti.

"Il mondo dello sport siciliano piange oggi la scomparsa di Manuel Puglisi, giovane calciatore cresciuto in maglia rossazzurra. Catania Football Club esprime sincero cordoglio e abbraccia idealmente la famiglia Puglisi". Con questo post pubblicato sugli account ufficiali, il club siciliano ha confermato la tragica notizia della prematura e tragica scomparsa di Puglisi. Ragazzo e giocatore apprezzato anche a Paternò, dove aveva vestito la maglia della formazione locale, con la società che ha voluto a sua volta, ricordarlo con un post su Facebook: "Il Paternò Calcio, incredulo, esprime sincero cordoglio alla famiglia Puglisi. Ciao Manu, un abbraccio vero da parte di tutti noi".

Il 22enne Manuel Puglisi era conosciuto nella zona essendo stato per diversi anni un calciatore del Catania, dove aveva vissuto tutta la trafila dei settori giovanili, vestendo nel corso della sua breve carriera anche i colori del Paternò e del Biancavilla. Il suo decesso è avvenuto a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto all'alba nel quartiere di San Cristoforo, nella zona etnea. La chiamata al 112 è avvenuta poco prima delle 4 di mattina di mercoledì 20 settembre. Puglisi guidava una moto di grossa cilindrata quando sembra averne perso improvvisamente il controllo. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.