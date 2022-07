Calciatore assassinato in un’imboscata mentre lavorava per Uber: era il suo secondo lavoro Federico Potarski, calciatore di un club che milita nella Primera C argentina, è stato ucciso mentre lavorava come autista per Uber.

A cura di Vito Lamorte

Il calcio argentino è in lutto. Il giocatore Federico Potarski è stato assassinato mentre lavorava come autista di Uber. Il 29enne, che giocava al Club Berazategui, era alla guida di un'auto e faceva il suo lavoro con l'azienda che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato quando stato avvicinato dai criminali nella zona di La Matanza ed ucciso con un colpo alla testa.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità, il calciatore era alla guida di una Fiat Uno Way, quando è stato aggredito e la situazione è degenerata a Villa San Pietroburgo. Ha provato a opporre resistenza ma i malviventi gli hanno sparato alla testa, uccidendolo sul colpo. Nel verbale della polizia viene indicato che il corpo del calciatore è stato trovato a terra, colpito al cranio.

Un amico di Potarski ha parlato così a TN: “Era un mio amico del quartiere e avevamo diversi amici in comune. Lo hanno ucciso mentre lavorava per Uber in una zona difficile di La Matanza. Gli hanno sparato alla testa".

Leggi anche Quando Tommasi giocò in Serie A per 1500 euro al mese: un gesto di rara riconoscenza

La chiamata fatta per il trasporto era solo un modo per tendergli un'imboscata: dopo una breve colluttazione si è verificato il fattaccio. Potarski, dopo essere stato colpito, è stato buttato giù dall'auto ed è rimasto per strada fino all'arrivo delle autorità e dei primi soccorsi. Diverse persone hanno provato ad aiutarlo, ma ormai era troppo tardi. Il suo trasporto in ospedale è stato del tutto vano perché era già deceduto.

Nel dicembre 2021 Potarski aveva firmato per il Berazategui, club che gioca nella Primera C del calcio argentino, dopo aver giocato per il Liniers e l'Almirante Brown. Nel febbraio di quell'anno aveva avuto l'opportunità di andare a giocare in Honduras ma il trasferimento fallì e questo gli permise di approdare alla Naranja.

Come tutti i calciatori che giocano nell'Ascenso, Federico Potarski aveva bisogno di un altro lavoro per riuscire ad arrotondare e lui aveva scelto quello di autista con Uber.

Si tratta del terzo tragico evento legato alle serie inferiori argentine in meno di una settimana. Lo scorso fine settimana c'è stata una sparatoria in occasione del derby tra Luján e Alem che ha causato la morte di un tifoso di 18 anni mentre nelle prime ore di lunedì Mauro Schönfeld, giocatore del Deportivo Morón, è stato ferito all'addome all'uscita di una sala da bowling.