Alcuni giocatori del Belgio, prossima avversaria dell'Italia nei quarti di finale degli Europei, hanno incontrato i propri familiari contravvenendo al protocollo sanitario anti-Covid imposto dall'Uefa per le squadre partecipanti alla competizione continentale. I calciatori sono dunque usciti dalla propria bolla di isolamento violando le norme sanitarie.

A confermare gli incontri è sta anche la stessa Federcalcio belga che tramite il portavoce Stefan Van Loock ha fatto sapere: "Alcuni Red Devils hanno incontrato membri della loro famiglia ma con rigide regole anti-covid secondo il protocollo sanitario UEFA".

Gli incontri sono avvenuti nella più totale discrezione con tutti i presenti muniti di mascherina e rispettosi del distanziamento interpersonale. Ma per quanto siano state prese tutte le misure necessarie per limitare al massimo il potenziale contagio da Covid-19, si tratta di una violazione delle indicazioni della Uefa che vieta espressamente a tutti i giocatori delle Nazionali impegnati ad Euro 2020 di incontrare persone che non siano all'interno della rigida bolla di isolamento.

Al momento ancora la Uefa non si è espressa a riguardo. Bisognerà quindi attendere ancora un po' per capire se verranno presi dei provvedimenti per il Belgio o per i calciatori belgi che hanno violato le norme sanitarie.

(in aggiornamento)