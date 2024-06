Brutto infortunio per Tierney durante Scozia-Svizzera: fuori in barella con le mani sul volto

video suggerito

Kieran Tierney subisce un bruttissimo infortunio durante Scozia-Svizzera degli Europei. Il difensore della Real Sociedad, ma di proprietà dell'Arsenal, fa un movimento innaturale della gamba per fermare l'offensiva svizzera di Ndoye. Tierney si è probabilmente stirato il flessore proprio mentre contendeva all'avversario la palla. Il tutto è accaduto quasi al minuto 60 quando la Svizzera è andata vicina al gol. Gran giocata di Ndoye che si libera alla perfezione per il tiro, ma la sua conclusione non è eccezionale ed è bravissimo Gunn a deviarla in angolo.

In questa occasione Tierney ha tentato di contendere il pallone all'attaccante del Bologna ma qualcosa è andato storto. La gamba del difensore subisce una strana torsione costringendolo al cambio immediato. È lo stesso calciatore a richiamare l'attenzione della panchina scozzese indicando subito che non sarebbe stato in grado di continuare. Immediatamente i compagni di squadra si sono fiondati su Tierney che ha richiesto l'intervento dei sanitari e della barella che ha trasportato fuori il giocatore.

Tierney capisce subito di essersi infortunato.

Tierney guadagna dunque gli spogliatoi accompagnato dalla barella. Prima di lasciare definitivamente il campo accompagnato dagli applausi di tutto lo stadio, Steve Clarke, CT della Scozia, lascia la panchina e si avvicina al difensore. L'allenatore va a guardarlo negli occhi e lo abbraccia per rassicurarlo che tutto sarebbe andato per il meglio. Nel frattempo entra subito in campo il suo sostituto. Davvero tanta sfortuna per Tierney che nella sua carriera aveva già subito altri infortuni che hanno limitato la sua crescita.

Il momento in cui Tierney resta a terra.

Il difensore, che può giocare anche come terzino sinistro, è di proprietà dell'Arsenal e quest'anno era in prestito alla Real Sociedad in Liga. Proprio durante la stagione in Spagna il giocatore era stato fermato da diversi infortuni. Problemi muscolari e guai agli adduttori che gli hanno fatto perdere ben 11 partite di campionato. Da capire ora l'entità del suo infortunio e se potrà essere in grado di proseguire il torneo in caso di qualificazione agli ottavi da parte della Nazionale di Clark. Di sicuro contro l'Ungheria sarà fuori.