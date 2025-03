video suggerito

Atalanta-Inter sospesa 6 minuti per il malore di un tifoso: Calhanoglu e Barella facilitano i soccorsi Malore per un tifoso durante Atalanta-Inter. Il sostenitore della formazione interista è stato trasportato fuori, dall’impianto in barella, è cosciente. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momenti di paura durante Atalanta-Inter, a causa di un malore che ha colpito un tifoso della formazione ospite. Calhanoglu e Barella, che erano nei pressi della bandierina per battere un calcio d'angolo hanno subito richiamato l'attenzione di addetti ai lavori e arbitro per facilitare i soccorsi. La Lega Serie A ha fatto sapere che l'uomo che ha accusato problemi è comunque cosciente.

Atalanta-Inter sospesa 6 minuti, cosa è successo

Il secondo tempo della sfida Scudetto al Gewiss Stadium di Bergamo era appena iniziato, quando si è verificato il tutto. Calcio d'angolo a favore dell'Inter e solite schermaglie dentro l'area di rigore. Calhanoglu designato per la battuta del piazzato ha in realtà aspettato girandosi verso gli spalti. Sguardo preoccupato in direzione del settore ospiti, con Barella lì vicino che si è accorto che stava succedendo qualcosa. Un tifoso dell'Inter ha accusato un malore e subito la comunicazione è arrivata in campo. I due centrocampisti hanno con ampi gesti avvisato l'arbitro e anche cercato di richiamare l'attenzione degli addetti ai lavori, avvertendo tutti, per facilitare i soccorsi secondo quanto riportato da DAZN

Le telecamere hanno subito cambiato inquadratura, come accade sempre in queste situazioni, mentre i sanitari cercavano di prestare i primi soccorsi. A quanto pare lo sfortunato tifoso anche grazie alla collaborazione degli altri sostenitori, è stato portato via in barella. Le sue condizioni comunque sarebbero sotto controllo, visto che l'uomo non ha mai perso i sensi.

Leggi anche Atalanta-Inter in diretta risultato LIVE della partita di Serie A

Dopo la sospensione arriva il gol di Carlos Augusto

Dopo circa 6 minuti e mezzo di sospensione, la partita è ricominciata. E qui l'Inter si è fatta trovare subito pronta, con gli avversari al contrario letteralmente sorpresi. Dal calcio d'angolo infatti è arrivata la rete del vantaggio: colpo di testa vincente e 0-1, con un Gasperini letteralmente infuriato per la disattenzione dei suoi, troppo morbidi e distratti.