Brutto infortunio per Fagioli contro il Siviglia: il centrocampista della Juve fuori in barella Dopo un violento scontro di gioco alla mezz’ora del primo tempo di Siviglia-Juventus, Nicolò Fagioli è rimasto a terra dolorante. Subito assistito ha dovuto lasciare il campo in barella: per lui, probabile frattura della clavicola.

Per Nicolò Fagioli semifinale di Europa League contro il Siviglia maledetta con il centrocampista bianconero che è dovuto uscire poco dopo la mezz'ora di gioco per un bruttissimo infortunio. Dopo un violento contatto è finito a terra pesantemente dolorante. Subito assistito dallo staff medico, la preoccupazione è aumentata viste le condizioni di Fagioli che ha dovuto abbandonare il campo in barella. Per lui adesso si parla di frattura della clavicola.

Sfortuna enorme per il giovane centrocampista che era stato scelto da Allegri come titolare in mediana in una partita delicata e determinante come quella di Siviglia, premio per una stagione da parte di Fagioli disputata su livelli importanti, malgrado la quasi totale mancanza di esperienza in gare così importanti. Ripagato anche questa sera da un avvio di match giocato bene, mostrando personalità e regalando alcuni spunti importanti.

Prima dell'infortunio, Fagioli si era mostrato tra i centrocampisti più in partita, inattesa che Di Maria riesca a dare maggior continuità alle proprie giocate e con Rabiot spesso in difficoltà nei raddoppi degli spagnoli era stato Fagioli il giocatore a dare maggiori garanzie, come in occasione del corner per la testata di Gatti che ha esaltato Bono ad un super intervento. Lo stesso Fagioli poco prima aveva trovato il modo anche di liberarsi in area del Siviglia, provando il tiro in porta deviato all'ultimo.

Adesso per lui un grave infortunio: se viene confermata la frattura alla clavicola significa la conclusione anticipata di questa stagione sportiva.