Bruno Fernandes salterà la sua prima partita per infortunio a 28 anni: crolla un record mostruoso Per la prima volta in tutta la sua carriera Bruno Fernandes salterà una partita per infortunio: il centrocampista non ci sarà contro il Tottenham per un problema alla caviglia destra.

A cura di Ada Cotugno

Bruno Fernandes alza bandiera bianca per la prima volta in tutta la sua carriera: il centrocampista del Manchester United non scenderà in campo contro il Tottenham nella prossima giornata di campionato a causa di un infortunio subito nel corso della semifinale di FA Cup contro il Brighton giocata lo scorso weekend.

Una vera rarità per un giocatore che in tutta la sua carriera non ha mai saltato una partita per infortunio. Nella sua lunga avventura tra i professionisti, cominciata in Italia con la maglia del Novara nel 2012, il centrocampista non ha mai sofferto di nessun problema fisico, una vera rarità. Ma a 28 anni è giunto il momento di spezzare questa incredibile serie positiva.

Bruno Fernandes è stato immortalato dalla moglie seduto sul divano, con un tutore al piede destro e le stampelle poggiate accanto. La foto ha fatto preoccupare i tifosi, ma il Manchester United negli ultimi report ha sottolineato che l'infortunio non è grave: il centrocampista salterà sicuramente la partita di Premier League contro il Tottenham, prevista per domani, e potrebbe essere in dubbio anche per la successiva.

Ten Hag spera di riaverlo per il finale di campionato e, soprattutto, per la finale di FA Cup da giocare tra poco più di un mese contro i rivali del Manchester City a Wembley. Il portoghese approfitterà di questa piccola sosta per ricaricare le batterie e riprendersi completamente dal problema alla caviglia, una situazione che per lui è del tutto nuova.

Per la prima volta Bruno Fernandes si ritrova alle prese con uno stop forzato. In tutta la sua carriera ha saltato appena due partite per acciacchi fisici: la prima nel 2017, quando indossava la maglia della Sampdoria, a causa dell'influenza che lo ha tenuto KO per soli due giorni, mentre la seconda risale a un anno fa sempre per un piccolo problema di salute.

L'unico infortunio subito in carriera è un problema alla gamba risalente al 2019, ma in quel caso non fu necessario saltare nessuna partita dato che tutto si risolse all'interno della sosta per le nazionali. Questa volta invece il giocatore sarà costretto a fermarsi, lasciando il Manchester United alle prese con un vuoto molto difficile da colmare.