Brucia la porta durante Angers-Tolosa: l’arbitro è costretto a interrompere la partita Atmosfera incandescente per la protesta prima e durante il match di Ligue 1, Angers-Tolosa, da parte dei tifosi di casa: cori e minacce alla dirigenza fuori dallo stadio, poi il lancio di fumogeni che ha interrotto la partita e ha creato un principio di incendio alla rete di una porta.

A cura di Alessio Pediglieri

Una giornata di disordini in occasione di Angers-Tolosa in Ligue 1. Un match che è stato vinto dalla squadra ospite ma che ha vissuto momenti di pura tensione a causa delle intemperanze del pubblico di casa che ha manifestato tutto il proprio dissenso alla dirigenza del club, ultimo in classifica e che rischia di lasciare il massimo campionato dove milita ininterrottamente dal 2015.

La polemica era stata già forte ed evidente prima della gara quando la curva bianconera aveva deciso di manifestare tutta la rabbia davanti al Raymond Kopa, lo stadio di casa prima del match contro il Tolosa. Una stagione a dir poco disastrosa, con soli due successi in 27 partite, 10 punti in classifica e un distacco dalla zona salvezza oramai diventato un buco nero da 13 punti. Il tutto contornato da una serie di sconfitte (21 in totali con la difesa più forata della Ligue 1, con 60 gol subiti) inaccettabili, arrivate domenica sera a quattro consecutive.

Disordini esterni che sono stati premessa della dura contestazione in tribuna. Alla chiamata del Kop de la Butte, l'ombelico del tifo dell'Angers, una cinquantina di tifosi dell'Angers si sono riuniti davanti allo stadio Raymond-Kopa e hanno trasmesso la loro rabbia all'interno dell'impianto con i loro striscioni e canti chiedendo le dimissioni del presidente Said Chabane. "Dobbiamo salvare lo SCO di Angers", "La SCO sta toccando il fondo, altri toccheranno il fondo", "Dopo Juret, è il turno di Chabane" (Juret è l'ex presidente del club di hockey Dukes of Angers, dimessosi dopo la condanna definitiva della sua società per atti di molestie sessuali risalente al 2016). Alcune delle scritte più dure, oltre i sarcastici "Più tiri in porta, meno tocchi al pallone" e "Siete la vergogna della città".

Poi, però la situazione degenera durante la partita – persa – contro il Tolosa quando la curva dell'Angers inizia un sempre più fitto lancio di razzi e fumogeni in campo. La contestazione è feroce e così i tifosi ottengono ciò che si erano prefissati: far sentire la propria voce e attirare l'attenzione su di sé. L'arbitro è costretto a fermare il match, il fumo non permette di vedere più la linea di porta ma ciò che è più grave che il fitto lancio di fumogeni ha creato dei piccoli focolai.

Tra questi, uno prende piano piano corpo incendiando la rete della porta, creando un buco. Ulteriore tempo perso: la gara resta in stand by per diversi minuti con l'intervento immediato degli addetti che devono prima spegnere i pericolosi focolai creati dai fumogeni, poi mettersi a riparare il buco per far proseguire il match. Che riuscirà a concludersi, senza più interruzioni fino al 90′. Con l'Angers ancora una volta sconfitto e umiliato. In campo dal Tolosa e sulle tribune dai suoi stessi tifosi.