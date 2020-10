Il Brescia, club del presidente Cellino che disputa quest'anno la Serie B, con un breve comunicato ha fatto sapere che la seduta di allenamento della mattinata è stata cancellata a causa di un sospetto caso di positività all'interno del gruppo squadra:

Brescia Calcio comunica che la seduta di allenamento di questa mattina è stata annullata a causa di un sospetto caso di positività. Il Club, nel rispetto di tutte le norme medico-sanitarie vigenti, sta effettuando i dovuti controlli. Non appena ci sarà la possibilità, i biancoazzurri riprenderanno la normale attività presso il Centro Sportivo di Torbole in vista del match di venerdì, ore 21, contro il Lecce.

Dunque il Covid-19 oltre che in Serie A (ci sono oltre venti contagiati) fa paura anche alla Serie B – il Monza ha annunciato tre casi di positività – e ora rischia anche il Brescia, che venerdì prossimo dovrebbe giocare in campionato contro il Lecce, un match della 3a giornata di campionato.

Il campionato delle ‘Rondinelle' non è iniziato bene. Un punto nelle prime due partite. Questo score non ha soddisfatto il presidente Cellino che ha deciso di esonerare Gigi Delneri, che a 70 anni era tornato ad allenare. Il successore dell'ex tecnico di Juventus, Roma e Chievo è Diego Lopez, che era già sotto contratto dopo aver guidato la squadra da febbraio fino al primo di agosto. Lopez pareva dovesse rimanere sulla panchina, con Delneri direttore tecnico ma poi durante l'estate Cellino ha deciso di puntare sull'esperto tecnico che però, poi, ha esonerato dopo appena due giornate di campionato. E dopo l'esonero l'allenatore friulano ha usato parole forti: "Quello che mi è successo è una situazione inverosimile, non mi sarei mai aspettato di essere esonerato dopo due giornate, ma ho capito che a 70 anni posso ancora fare l’allenatore e spero che mi venga data ancora una chance da un’altra parte".