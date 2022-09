Bremer e Ibanez convocati dal Brasile per la prima volta: ora sognano di giocare Qatar 2022 Per le amichevoli di settembre, il c.t. Tite ha convocato 27 calciatori e per la prima volta vestiranno la maglia del Brasile il difensore della Juventus Bremer e quello della Roma Ibanez.

A cura di Alessio Morra

Gleison Bremer è stato il miglior difensore della Serie A 2021-2022, è stato un uomo dei calciatori più cercati sul mercato prima di firmare con la Juventus. Bremer, però, nonostante tutte queste grande prestazioni non era mai stato preso in considerazione dal c.t. del Brasile Tite che ora però lo ha selezionato per le ultime due amichevoli della Selecao prima dei Mondiali. Quindi lo juventino in chance di volare in Qatar ce l'ha, con lui c'è pure anche Roger Ibanez, anche per il calciatore della Roma questa è la prima convocazione in assoluto.

Il Brasile pure a questo giro è una delle squadre favorite per la vittoria del Mondiale, anche se nelle ultime quattro edizioni la nazionale che ha vinto più titoli di tutti non è mai salita sul podio (un quarto posto e tre eliminazioni ai quarti). Tite ha costruito una bella squadra, c'è il giusto mix, tra giocatori esperti e giovani di valore, con un occhio sempre molto attento verso quello che succede soprattutto in Europa. Per questo sorprendeva la mancata chiamata di Bremer, che rappresenta già ora una valida alternativa ai centrali titolari e che fa parte a pieno titolo dei convocati.

Facile dire che questa sarà la prima di una lunga serie di convocazioni, ma c'è da capire se volerà in Qatar, così come Roger Ibanez, che con la Roma è cresciuto tanto e che con i giallorossi ha anche vinto un titolo internazionale.

I giocatori selezionati per le amichevoli con Ghana e Tunisia sono 27 (in Qatar ne voleranno 26) e tra questi ci sono altri due ‘italiani', oltre a Ibanez e Bremer, e cioè gli juventini Danilo e Alex Sandro. Leggendo con attenzione i nomi si nota la rosa sia forte, ma soprattutto completa oltre che ricca in ogni reparto. Nell'elenco anche Antony, passato allo United, Richarlison, decisivo con il Tottenham, e i calciatori del Flamengo Everton Ribeiro e Pedro in finale di Libertadores.

I convocati del Brasile per le partite con Ghana e Tunisia