La Copa America del Brasile continua e si incrocia con quella del Perù: Brasile-Perù è infatti la semifinale di Copa America 2021, che si disputa allo stadio Nilton Santos di Rio de Janeiro nella notte italiana tra lunedì 5 e martedì 6 luglio. Il calcio d'inizio è in programma all'1.00 italiana che corrisponde alle 20 orario brasiliano. E' una classica di Copa, con il Brasile che ha raggiunto la semifinale battendo il Cile ai quarti (1-0). Nella fase a gironi, i verdeoro avevano vinto già contro Venezuela, Perù (con un perentorio 4-0) e Colombia. Il Perù ha invece eliminato il Paraguay ai calci di rigore mentre nella fase a gironi era arrivata la sconfitta contro il Brasile, oltre a due successi contro Colombia e Venezuela.

Brasile-Perù è una semifinale ricca di storia e precedenti illustri anche nell'era recente della Copa America. Il Brasile, infatti, è campione in carica, avendo vinto l’edizione del 2019 con il 3-1 in finale proprio contro i peruviani che adesso provano il riscatto di forza ed orgoglio. Decisivi, in quell’occasione, furono i gol segnati da Everton, Gabriel Jesus e Richarlison. Ecco tutte informazioni relative a Brasile-Perù con le probabili formazioni, la diretta TV e in streaming e lo stadio in cui si disputa la semifinale.

Copa America 2021, dove vedere Brasile-Perù in TV e streaming

Brasile-Perú, valida per le semifinali della Copa America 2021, è visibile in diretta TV su Sky Sport sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Inoltre, Brasile-Perú è visibile in diretta TV su Eleven Sports con un abbonamento alla piattaforma e l'app su smart tv. Per quanto riguarda la diretta streaming, Brasile-Perú è disponibile per gli abbonati a Sky grazie a Sky Go, per dispositivi come pc, tablet o smartphone. L'alternativa è NOW, il servizio live e on demand di Sky. Sempre in diretta streaming, Brasile-Perú è trasmessa anche da Eleven Sports accedendo al sito della piattaforma o scaricando l'app. Anche sulla piattaforma LIVENow il match sarà fruibile dopo averlo acquistato come singolo evento.

Le probabili formazioni di Argentina-Ecuador di Copa America

Brasile-Perù vede i verdeoro senza lo squalificato Gabriel Jesus, espulso contro il Cile. Dunque, spazio possibile per Paquetá mentre intoccabili in attacco restano ovviamente Neymar e Richarlison. In porta potrebbe tornare Alisson. Per il Perù ci sarà il consueto 4-2-3-1 senza però Carrillo, espulso contro il Paraguay e squalificato. A rimpiazzarlo potrebbe essere Cartagena mentre resta confermatissimo Lapadula, alle cui spalle agiranno anche Peña e Cueva.

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Casemiro, Fred; Paquetá, Neymar, Richarlison; Firmino. Ct. Tite

Perù (4-3-3): Gallese; Corzo, Ramos, Santamaria, Trauco; Cartagena, Tapia, Yotun; Peña, Lapadula, Cueva. Ct. Gareca

Dove si gioca la partita

Brasile-Perù si gioca allo stadio Nilton Santos di Rio de Janeiro nella notte italiana tra lunedì 5 e martedì 6 luglio. Lo stadio è di proprietà della città di Rio de Janeiro, ma è stato affittato al Botafogo almeno fino al 2027. Ospita fino a 45 mila spettatori seduti.

Copa America 2021, contro chi gioca in finale la vincente di Brasile-Perù

Chi vince tra Brasile e Perù si giocherà la finalissima dell'edizione 2021 della Copa America. in finale si ritroverà ovviamente la vincente dell'altra semifinale: Argentina-Colombia