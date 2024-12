video suggerito

Bove scrive una lettera, è puro amore per lo sport e la vita: “Ti dà la forza di superare ogni ostacolo” Il bellissimo messaggio su Instagram di Edoardo Bove, dopo essere tornato a casa ed essersi lasciato alle spalle l’arresto cardiaco che lo aveva colpito durante Fiorentina-Inter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Adesso che il peggio è alle spalle, adesso che la grande paura è passata, Edoardo Bove può raccogliere le sue emozioni, i suoi sentimenti, tutto quello che ha dentro, e metterlo per iscritto perché resti lì a testimoniare la potenza dell'amore. Amore per lo sport, per la vita, per chi ci vuole bene, per chi ama ed è riamato. Sono parole bellissime, concluse con un appuntamento in campo per inseguire nuovamente un pallone. Dove accadrà è tutto ancora da vedere, visto che qualora il 22enne centrocampista romano sia costretto a mantenere il defibrillatore sottocutaneo impiantatogli in seguito all'arresto cardiaco che lo aveva colpito dopo un quarto d'ora di Fiorentina-Inter, non potrà più giocare a calcio professionistico in Italia, a causa delle norme molto stringenti in tal senso, ma dovrà proseguire la sua carriera all'estero.

Il messaggio su Instagram di Edoardo Bove: "Il calcio è molto più di una partita"

"Ciao a tutti, in questi giorni difficili ho avuto modo di pensare molto – inizia il messaggio postato da Bove su Instagram – Seppur la condivisione sui social non sia nella mia natura, vorrei esternare un pensiero che mi ha colpito nel profondo. Lo spiacevole episodio avvenuto durante Fiorentina-Inter, mi ha dimostrato, ancor più di quanto pensassi, che il calcio è molto più di una partita, di un campionato, o di una carriera. Il calcio è una comunità di persone, legate dalla stessa passione, che condividono momenti di gioia, commozione, rabbia, delusione e sofferenza. Proprio in questi momenti mi rendo conto di quanto questo sport sia genuino, di quanto, al dì la dei risultati, della competizione o della concorrenza siamo tutti uniti. Uniti da un legame che a maggior ragione, una volta creato, si rafforza nei momenti di difficoltà, diventando quasi indissolubile. Un legame che ti trasmette amore ed emozioni difficili da spiegare. Un legame che ti da la forza di superare qualsiasi ostacolo".

Bove vuole tornare a giocare: "Ci vediamo presto… in campo!"

"Ne parlo perché l'ho vissuto sulla mia pelle in questi giorni – continua il messaggio del calciatore in prestito dalla Roma alla Fiorentina – l'affetto che ho ricevuto, il calore dei tifosi, il supporto da parte dei compagni e degli avversari, la vicinanza di TUTTO il mondo del calcio è stato un qualcosa che mi ha dato una forza ed un coraggio incredibili. Mi sono sentito circondato da un’energia positiva che mi ha permesso di rimanere tranquillo, di non sentire la solitudine che spesso è presente in questo tipo di difficoltà. Per questo motivo, vorrei che tutti ci impegnassimo a non dimenticare la vera essenza del nostro sport, a non lasciarci offuscare troppo dal suo lato commerciale e a non dare per scontato il suo spirito autentico. Perché nonostante tutto, quello che è successo domenica è la testimonianza della parte genuina del calcio: quella che si nutre di emozioni vere, di storie personali e di un forte legame tra chi gioca e chi tifa. Detto questo, sono veramente grato di appartenere a questo mondo e vi ringrazio dal profondo del cuore per l’affetto e la vicinanza che mi avete dimostrato! Io sto bene e questa è la cosa più importante! Ci vediamo presto… in Campo! Edo".