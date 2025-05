video suggerito

Bove in lacrime per l'omaggio da brividi che gli ha riservato l'Olimpico al termine di Roma-Fiorentina Edoardo Bove non ha trattenuto le lacrime per l'omaggio che gli ha riservato l'Olimpico e il pubblico giallorosso al termine di Roma-Fiorentina. Emozione incredibile che ha coinvolto anche i giocatori di entrambe le squadre.

A cura di Fabrizio Rinelli

"Forza Edo, continua a sognare". È appena terminata Roma-Fiorentina e dopo una breve e comprensibile esultanza da parte dei giocatori giallorossi per il successo importantissimo ottenuto contro la viola che lancia la squadra di Ranieri in piena lotta Champions, l'Olimpico ha subito rivolto la propria attenzione verso Edoardo Bove. Il centrocampista, oggi in prestito alla Fiorentina ma di proprietà della Roma, è stato omaggiato da tutto l'Olimpico con una dimostrazione d'affetto da brividi, incredibile. Un momento emozionante che ha travolto tutti i presenti.

Bove viene chiamato dalla curva Sud ad avvicinarsi per ricevere l'abbraccio di tutto il popolo giallorosso in questi mesi di certo complicati per il centrocampista dopo il malore in campo contro l'Inter. Giro di campo per il giocatore, che una volta arrivato sotto la Curva Sud si è commosso per i cori e gli applausi dei 63mila. Lacrime impossibili da nascondere per Bove che ha voluto ringraziare uno per uno gli esponenti della curva che gli hanno voluto dedicare alcuni striscioni. Tanti i giocatori rimasti in campo ad assistere a quel momento bellissimo.

L'emozione di Bove sotto la Curva Sud.

Sia i giocatori della Roma che quelli della Fiorentina infatti, non hanno raggiunto gli spogliatoi preferendo restare sul rettangolo verde dell'Olimpico per assistere a quel momento. Gianluca Mancini ha abbracciato e baciato Bove prima di lasciarlo all'abbraccio del suo pubblico. Con lui tutta la Roma, Dybala compreso, è rimasta lì ad assistere a quella scena. Con loro anche gli stessi giocatori della Fiorentina che non hanno voluto lasciare da solo il proprio compagno di squadra accompagnandolo anche in questa giornata attendendolo fino all'ingresso negli spogliatoi.

Bove e l'abbraccio con i tifosi della Roma.

Le due squadre hanno voluto guardare quel momento

Bove non ha mai smesso di piangere, si aspettava l'affetto del pubblico ma dal vivo e con un Olimpico strapieno l'effetto è sicuramente differente. Si è goduto quel momento abbracciando anche i vari collaboratori della Roma che si avvicinavano a lui. A fine stagione Bove rientrerà alla Roma dal prestito alla Fiorentina e da lì si potrà capire cosa sarà del suo futuro. Ma ciò che conta è l'affetto del pubblico che ancora una volta ha dimostrato nei confronti di questo ragazzo un affetto incredibile sperando che questo possa dargli ulteriore forza e coraggio per andare avanti.