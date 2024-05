video suggerito

Bonucci si ritira ufficialmente dal calcio: può farlo da campione di Turchia con il Fenerbahce Leonardo Bonucci si ritira dal calcio, disputando domenica 26 maggio la sua ultima partita con la maglia del Fenerbahce che potrebbe decretarlo campione di Turchia in un finale appassionante di stagione: “Vinciamo questa battaglia” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Leonardo Bonucci ha dato il suo addio al calcio e lo farà quest'oggi in modo ufficiale disputando la sua ultima partita nel campionato turco, con la maglia del Fenerbahce. Potrebbe concludere la sua straordinaria carriera con una fenomenale ciliegina riuscendo ad alzare il titolo nazionale proprio questa sera. Intanto, il Fenerbahce lo ha già onorato con l'ultimo saluto mentre il difensore ha lanciato l'ultimo assalto: "Vinciamo questa battaglia".

Leonardo Bonucci lo aveva anticipato ad inizio stagione ed è stato di parola: nulla e nessuno lo ha fatto desistere dal suo proposito di salutare il mondo del calcio a 36 anni compiuti e dopo aver posto in bacheca un numero incredibile di trofei: 9 scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane tutte con la maglia della Juventus, oltre ad una Coppa Italia e a un Campionato Primavera con l'Inter ed essersi laureato campione d'Europa con l'Italia nel 2020. Ora, può serenamente vivere e godersi l'ultimo atto, sperando nel regalo più grande.

Il comunicato ufficiale del Fenerbahce

Ad annunciare in modo ufficiale l'addio al calcio del centrale difensivo, è stato lo stesso Fenerbahce sui siti ufficiali del club: "Il difensore italiano Leonardo Bonucci, che si è unito alla nostra squadra di calcio durante il periodo di mercato dell'intervallo, concluderà la sua carriera calcistica attiva. A Bonucci" prosegue la società di Instanbul "che ha incontrato il nostro allenatore İsmail Kartal e i nostri giocatori prima dell'ultimo allenamento presso le nostre strutture del Fenerbahçe Can Bartu per la partita contro l'İstanbulspor, è stata consegnata una maglia del Fenerbahçe autografata da tutta la squadra".

Le parole di Bonucci: "Giochiamo l'ultima battaglia"

Anche Leonardo Bonucci ha voluto salutare la sua realtà turca e i tifosi del Fenerbahce dov'è approdato nell'inverno del 2024 dopo la parentesi tedesca all'Union Berlino. "È stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia. Ho cercato di mostrare il mio meglio dentro e fuori dal campo" ha evidenziato, dando lustro ai suoi sei mesi ad Instanbul, "ma soprattutto combatteremo la nostra ultima battaglia. Voglio finire la mia carriera con una coppa e abbiamo la possibilità di diventare campioni. Vi ringrazio tutti".

Il titolo di campione di Turchia, perché il Fenerbahce può ancora vincerlo

La Superlig turca si deciderà infatti proprio all'ultima giornata, che si disputa domenica 26 maggio in contemporanea, alle 18:00. Il Galatasaray e il Fenerbahce si contendono negli ultimi 90 minuti il titolo di campione di Turchia, in un derby nel derby che ha monopolizzato l'intero panorama calcistico nazionale. Il Gala ha un enorme vantaggio, di 3 punti e gli basterà pareggiare in trasferta contro il Konyaspor, ma c'è una speranza per il Fenerbahce per capovolgere il tutto: se Icardi e compagni dovessero incredibilmente perdere e il Fenerbahce vincere, a parità di punti sarebbe proprio la squadra di Bonucci a laurearsi campione in virtù degli scontri diretti (pareggio all'andata e vittoria al ritorno).