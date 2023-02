Bonolis vuole spiegazioni: “Cosa ci fa la Juventus in Coppa Italia se ha falsato tutto?” Il conduttore TV, noto tifoso dell’Inter, in una lunga intervista ha toccato tanti argomenti e guardando alla Coppa Italia a proposito della Juventus ha detto: “Non voglio infierire. Ma se quello che ci hanno detto è corrisposto in federazione ad una penalizzazione di 15 punti alla Juve i bianconeri se hanno falsato il campionato perché possono giocare la Coppa Italia?”.

A cura di Alessio Morra

Nell'ultimo turno di campionato l'Inter ha vinto 1-0 il derby con il Milan. Un match che conta sempre tanto e che questa volta aveva un peso specifico importante in chiave lotta scudetto e Champions. I nerazzurri sono secondi, dietro di 13 punti dal Napoli, e pienamente in corsa in Champions e Coppa Italia, dove affronteranno la Juventus, che invece non sta vivendo la sua migliore annata e che ha diversi problemi extra-campo. E pensando a quei problemi Paolo Bonolis pone una domanda alla FIGC e si chiede perché la Juventus debba essere in lizza in Coppa Italia.

Conduttore televisivo di numerosi programmi, Bonolis è anche un appassionato tifoso dell'Inter e nella trasmissione Fuori Gioco di Radio Fuori Campo ha parlato di calcio, ha iniziato commentando l'Inter vista nel derby: "Sto bene dopo il derby. Mi è piaciuto tutto. Squadra messa bene, carica. Tutto il contrario del Milan che s'è sgonfiato come un soufflé".

Inter in corsa su tutti i fronti, ma nonostante il secondo posto lo scudetto è un miraggio, Bonolis assegna davvero poche chance: "Il Napoli ha un vantaggio enorme, dovrebbe perdere troppe partite. Dò un massimo del 2% di possibilità ai nerazzurri".

Grazie a un gol di Lautaro Martinez l’Inter ha vinto 1–0 il derby con il Milan.

Dopo aver elogiato Lautaro, non è mancata la stilettata a Skriniar, che andrà via a fine stagione: "Non sappiamo come sia andato il tutto: se sia dipeso dagli agenti, se sia dipeso da qualcun altro. Se la dinamica è davvero quella che ho letto, dico che Skriniar avrebbe potuto carinamente farci sapere che sarebbe voluto andare via, così da farci fare un incasso importante prima di fine mercato".

Parole d'elogio per Mourinho e Simone Inzaghi, poi le stilettate alla Juventus, penalizzata in primo grado per il caso plusvalenze e che andrà a processo anche per il caso del falso in bilancio. Bonolis pensando alla semifinale di Coppa Italia Inter-Juventus si pone una domanda in tono provocatorio e chiede come mai i bianconeri siano ancora in corsa nella competizione: "Questo è un argomento che il mondo del giornalismo dovrebbe tirare fuori, secondo me. Vi spiego. Io mi domando: se quello che ci hanno detto è corrisposto in federazione ad una squalifica di 15 punti alla Juve; se, secondo le carte, i bianconeri avrebbero falsato il campionato, allora perché possono giocare la Coppa Italia? Non l'ho capita, questa cosa: se hanno falsato la stagione da una parte, perché non lo hanno fatto anche dall'altra? La squadra è la stessa, la stagione è la stessa e la federazione è sempre la Federcalcio Italiana. Io non capisco… Non lo dice nessuno".

La Juventus battendo 1–0 la Lazio si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia, sfiderà l’Inter.

Bonolis, che è anche un appassionato di tennis (nonché giocatore), usa una metafora tennistica per spiegare meglio il suo pensiero sulla Juventus: "Io non è che voglio infierire sulla Juve, ma mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse perché in campionato vengono penalizzati di 15 punti – se quelle cose che dicono sono vere, sono accadute, io non lo so – e invece la Coppa Italia la possono giocare come nulla fosse. Parliamo di una competizione che ti può far vincere un trofeo e far partecipare ad una Supercoppa. Cara FIGC, non ti seguo. Praticamente è come se un tennista squalificato per doping agli US Open non potesse giocare il singolo ma potesse fare comunque il doppio. Cioè: non te seguo. Non ha senso. Se sei squalificato nel medesimo torneo della medesima federazione – perché la Coppa Italia non è gestita dalla federazione slovena o croata, è sempre la FIGC – non capisco".