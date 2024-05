Bisseck si sforza di fare tutta l’intervista in italiano, serietà ammirevole: “Puoi ripetere ancora?”

video suggerito

Durante l'intervista dopo Frosinone-Inter Bisseck ha mostrato ai tifosi i suoi progressi: in meno di un anno ha imparato l'italiano, dimostrandosi un grande professionista.

A cura di Ada Cotugno

Yann Bisseck si è calato alla perfezione nel mondo Inter. Nel suo primo anno in Italia il giovane difensore non è riuscito a scalare completamente le gerarchie di Simone Inzaghi, ma alla fine della stagione ha potuto festeggiare la vittoria dello Scudetto togliendosi anche la soddisfazione del gol per due volte. Ma a esaltare i suoi tifosi è stata soprattutto la capacità di apprendere la lingua in così poco tempo.

A 23 anni il tedesco si è dimostrato un grande professionista, in campo ma soprattutto fuori. Nonostante le tante panchine in nerazzurro ha voluto lavorare al massimo per guadagnarsi ogni occasione e nel frattempo ha perfezionato in modo notevole il suo italiano: nell'intervista concessa a Inter TV subito dopo la partita contro il Frosinone Bisseck ha parlato senza problemi con la giornalista, articolando le sue risposte con una naturalezza incredibile.

È l'aspetto che ha stupito di più i tifosi nerazzurri che non si aspettavano da lui passi in avanti così importanti. Bisseck ha parlato in un italiano abbastanza fluente, con qualche piccola incertezza che lo ha portato a riformulare qualche frase, ma con un impegno e uno sforzo davvero notevoli.

E nel momento in cui non capiva cosa gli veniva chiesto non si è scomposto, ma ha risposto con un "Puoi ripetere ancora?" molto serio. Un segnale importante per il giovane difensore che ha dimostrato di volersi perfezionare sotto tutti i punti di vista, non soltanto in campo.

Bisseck stupisce con il suo italiano

L'impegno del tedesco in ogni aspetto legato all'Inter è evidente dal primo istante. Il difensore ha condotto tutta l'intervista in italiano, inciampando poche volte in qualche parola pronunciata male e catturando tutte le simpatie del suo tifo che ha apprezzato la sua professionalità. In tanti hanno sottolineato le differenze con altri giocatori che, pur essendo in Serie A da tempo, parlano ancora in inglese durante le interviste. Imparare la lingua per poter comunicare meglio con l'allenatore ma anche con i compagni, una mossa di grande maturità per un giovane che non è ancora entrato nei titolari di Inzaghi.

Ma nonostante tutto il suo primo anno in Italia è stato positivo e, come ha rivelato lo stesso Bisseck scherzando sul suo italiano, anche il legame con i compagni di squadra è ben saldo: "Sì, tutti i giocatori mi hanno aiutato molto. Sto imparando ancora l'italiano, non è facile per un giocatore così giovane. Sto imparando e la prima stagione è davvero buona".