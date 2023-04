Biglietti Inter-Milan semifinale di Champions League: costi e quando saranno in vendita Inter-Milan sarà la semifinale di ritorno di Champions League, a San Siro con i nerazzurri che hanno superato lo scoglio Benfica e i rossoneri che hanno fatto loro il derby italiano con il Napoli. Tutte le notizie sui biglietti per seguire la sfida a San Siro.

A cura di Alessio Pediglieri

La Champions League regalerà una semifinale tutta italiana con l'Inter che è riuscita nell'impresa di superare il Benfica ai quarti dopo l'ottimo risultato all'andata al Da Luz di Lisbona. Un derby tutto milanese contro il Milan di Pioli, che garantirà la certezza di avere una squadra rappresentate del nostro calcio in vista della finale di Istanbul. In semifinale insieme ai nerazzurri c'è il Milan di Pioli che ha avuto la meglio sul Napoli per una doppia sfida a San Siro. La prima partita è in programma il 10 maggio con in casa i rossoneri, la seconda il prossimo 16 maggio: ecco tutte le informazioni sui biglietti di Inter-Milan, come e dove acquistarli, da quando poterli acquistare e quanto costano.

Dunque, l'Inter ha conquistato la semifinale ai danni del Benfica ottimizzando al meglio il vantaggio già ottenuto al Da Luz in una impresa che ha assicurato ai nerazzurri un nuovo derby di Champions contro il Milan. San Siro sarà il teatro assoluto di una doppia partita che ha garantito una presenza italiana in finale, con i rossoneri che in calendario giocano l'andata in trasferta e i nerazzurri la sfida di ritorno in casa.

Quanto costano i biglietti per Inter-Milan di Champions League 2023: i prezzi

La prima fase di vendita della gara di ritorno di semifinale di Champions Inter-Milan inizierà fra pochi giorni e riguarderà gli abbonati alla Serie A '22-23, i quali potranno confermare il loro posto di abbonamento al miglior prezzo garantito. Poi, sempre gli abbonati potranno invece acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, scegliendo un qualsiasi posto disponibile, in tutti i settori dello stadio. Quindi, la vendita sarà riservata ai soli Soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti e poi ci sarà la possibilità della vendita libera degli eventuali biglietti residui.

Non sono ancora stati resi noti i prezzi dei biglietti per Inter-Milan, ma si può fare una stima basandosi sui prezzi della partita Inter-Benfica ritorno dei quarti di finale. Nell’ultima partita di Champions, i prezzi oscillavano dai 350 euro per le poltroncine rosse centrali agli 80 euro per il terzo anello verde. Questi sono presumibilmente i costi di chi vorrà presentarsi a San Siro di persona. La vendita dei biglietti sarà gestita dal circuito Vivaticket, e l’elenco dei punti vendita autorizzati è disponibile sul sito ufficiale dell’Inter.

Dove acquistare i biglietti per Inter-Milan di Champions

Per quanto riguarda l’acquisto dei tagliandi per la semifinale di ritorno del 16 maggio, la società nerazzurra raccomanda di comprare i biglietti attraverso i canali di vendita ufficiali tra cui il sito web del club e i punti vendita Vivaticket.