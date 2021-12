Bielsa perde 7-0 ma sminuisce il Manchester City: “Loro non hanno giocato così bene” In un anticipo della 17a giornata di Premier il Manchester City ha sconfitto 7-0 il Leeds. Bielsa da Guardiola ha subito la peggior sconfitta della carriera.

A cura di Alessio Morra

Il 7-0 del Manchester al Leeds è un risultato storico. Perché questa rappresenta una delle sconfitte peggiori di sempre per il Leeds, che è stato preso a pallonate dalla squadra di Pep Guardiola, che ha giocato una partita stellare, al di là del punteggio finale. Un massacro vero per il Leeds e per il ‘Loco' Bielsa che in tanti anni di carriera non aveva mai dovuto incassare una sconfitta così pesante, e per giunta rifilatagli dall'allievo Guardiola.

Dopo 13′ il punteggio era già 2-0, nella ripresa il City ha realizzato cinque gol e ne poteva segnare almeno un altro paio. A tratti si è pensato che il 9-0 del Leicester al Southampton poteva essere superato. Sicuramente è stato imbarazzante per il Leeds, che letteralmente non è riuscito a toccare il pallone. A metà primo tempo il City ha avuto il 94% del possesso palla (in un momento specifico). Per Bielsa è stata dura. Il tecnico argentino dopo la partita si è assunto tutte le responsabilità, ma ha quasi sminuito la portata del risultato del City: "Non è che il City abbia giocato molto bene, è molto più evidente quanto abbiamo giocato male".

Il Leeds è parso davvero poca cosa e se vorrà salvarsi dovrà cambiare registro velocemente, ma il Manchester City ha disputato una partita sontuosa. Bielsa, naturalmente, ammette le colpe sue e della squadra, dopo il 7-0 (che lo United non incassava dal 1979): "Non trovo proprio nulla da salvare. Ci siamo preparati per evitare tutto quello che è successo, ma non abbiamo ottenuto nulla. Non c'è stato nulla di sorprendente o inaspettato. Non siamo davvero riusciti a fare ciò che avevamo pianificato. Poiché non c'è nulla da togliere, ho assumersi la responsabilità di una perdita come questa. Non abbiamo mai raggiunto una prestazione del genere".