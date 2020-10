E il grande giorno della sfida tra titani in Premier League. Il Leeds di Marcelo Bielsa affronterà il Manchester City di Pep Guardiola. Due allenatori capaci di lasciare un segno indelebile nel mondo del calcio, che si ritrovano dopo i precedenti nella Liga. Se il catalano ha riservato parole di grande stima per il Loco, quest'ultimo senza troppi giri di parole ha puntato il dito contro Pep accusandolo di "aver fatto molti danni nel mondo del calcio".

Pep Guardiola e Marcelo Bielsa tornano ad affrontarsi dopo gli incroci sulle rispettive panchine di Barcellona e Athletic Bilbao. I due si ritroveranno da avversari oggi in un Leeds-Manchester City che si preannuncia pirotecnico. L'allenatore catalano non ha mai nascosto la sua ammirazione per il Loco, considerato un vero e proprio guru. Le dichiarazioni dei mesi scorsi relative alla promozione in Premier del Leeds ne sono la conferma: "Conosco quello che dicono di lui cento milioni di giocatori che erano con lui. Li ha ispirati. È unico nel mondo del calcio a causa del modo speciale in cui gioca. È un manager autentico, nessun altro gioca così. È una persona incredibile e speciale". Un pensiero ribadito anche alla vigilia della sfida di oggi: "Probabilmente è la persona che ammiro di più nel mondo del calcio, come allenatore e come persona. Mi ha ispirato, sento di essere molto distante dalle sue conoscenze come manager. La mie squadre hanno vinto più titoli delle sue, ma come conoscenza del calcio e allenamenti sono distante anni luce".

Un po' a sorpresa però Bielsa ha dimostrato di non avere la stessa opinione per il suo prossimo avversario. Il Loco infatti ha criticato Pep Guardiola, soprattutto per aver inculcato a tanti allenatori un approccio difensivo sbagliato. A tal proposito l'argentino ha preso le distanze sia dal manager del City sia da Jurgen Klopp del Liverpool: "Guardiola ha fatto molti danni perché, in modo involontario, ha inventato un sistema che è il modo in cui si difende una sua squadra. Una cosa è Klopp, una cosa è Guardiola e un'altra sono io. Non riesco a considerarmi in un piano di confronto o di uguaglianza con loro".