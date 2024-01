Berardi dovrà essere operato, infortunio serio per l’attaccante del Sassuolo: i tempi di recupero Domenico Berardi dovrà essere operato dopo l’infortunio al ginocchio. Uno stop lungo per l’attaccante del Sassuolo: “Ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Domenico Berardi sarà costretto a fermarsi. L'attaccante del Sassuolo, faro della squadra di Dionisi finita quest'anno nelle zone caldissime della bassa classifica, ha subito un infortunio durante gli allenamenti. Dopo le preoccupazione iniziali è stato proprio il club emiliano a diramare un comunicato sulle condizioni del capitano neroverde. La doccia fredda è arrivata nel momento in cui è stato appurato che il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Un guaio per il Sassuolo e che fa scattare un allarme anche al Ct Spalletti in vista degli Europei 2024 dell'Italia.

"Il calciatore Domenico Berardi, nel corso dell’allenamento di ieri, ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro – si legge nella nota ufficiale pubblicata dal Sassuolo sui suoi canali social e sito web – Gli accertamenti, effettuati in mattinata, hanno evidenziato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale". La "sottile" lesione potrebbe non avere grosse ripercussioni sui tempi di recupero del giocatore che saranno comunque lunghi: "Il calciatore si sottoporrà ad intervento chirurgico in data odierna".

Berardi dovrebbe tornare in campo tra due mesi circa. Dovrebbe essere questo il periodo del rientro in campo dell'esterno della Nazionale. Sarà importante capire se tutto andrà per il verso giusto. Solo a quel punto alla fine del mese di marzo o all'inizio di quello di aprile si potrebbe rivedere l'attaccante calabrese di nuovo in campo. Un grosso guaio per il Sassuolo che però potrebbe attingere improvvisamente dal mercato ancora aperto per trovare una valida alternativa che possa contenere, anche numericamente, l'assenza del giocatore.

Sta di fatto che la lesione al menisco mediale, di tipo sottile, farebbe apparentemente scongiurare l'ipotesi di una permanenza più lunga ai box. Sarà fondamentale capire quanto sarà lunga la riabilitazione post intervento. Un infortunio che proprio non ci voleva per il Sassuolo che perde il suo uomo migliore, colui il quale illumina il gioco della squadra di Dionisi attualmente ferma a 19 punti a +2 dal terzultimo posto ma con una partita da recuperare. In ogni caso anche per l'Italia di Spalletti il suo recupero sarà fondamentale per capire la sua condizione.