Benzema umiliato con un clamoroso zero in pagella nel Clasico: “Invisibile, niente di niente” Duro colpo di AS verso Karim Benzema: il quotidiano spagnolo non risparmia colpi con il pessimo voto in pagella.

A cura di Ada Cotugno

Il Barcellona si è preso il Clásico e sul Real Madrid è calata una pioggia di polemiche. Tra i giocatori additati come principali artefici della sconfitta c'è Karim Benzema, vincitore dell'ultima edizione del Pallone d'Oro.

L'attaccante francese ha trascinato i Blancos verso la vittoria del campionato e della Champions League nella scorsa stagione, vivendo uno degli anni migliori di tutta la sua carriera. La magia che lo ha accompagnato sembra essere svanita di colpo in questo campionato.

Tutta la squadra fatica e lo dimostra il secondo posto in classifica: il divario con il Barcellona è salito a 12 punti dopo la sconfitta nello scontro diretto e a rimetterci è stato anche Benzema, duramente accusato dalla stampa spagnola.

Il giudizio più duro è arrivato da parte di AS che ha punito l'attaccante con uno zero in pagella, un voto pesantissimo frutto di una prestazione non all'altezza proprio nella partita più importante della stagione.

"Invisibile, ancora una volta. Niente di niente", commenta il quotidiano sportivo spagnolo che argomenta così il voto negativo: "È lontano chilometri da quella versione patinata che gli è valsa il Pallone d'oro, lo si vede senza ritmo, lento".

AS non fa sconti a Benzema e non risparmia le critiche più dure. Il Real Madrid non ha ancora ritrovato l'attaccante delle meraviglie che lo ha trascinato per tutta la scorsa stagione e il tempo scorre veloce: "Se il Real Madrid recupera il suo attaccante, avrà un tesoro. Ma ha aspettato quel giorno troppo a lungo. E non è arrivato".

Lo zero in pagella è una sentenza forte verso il giocatore, accusato quest'anno di un calo di forma durato troppo a lungo. Il francese è stato ovviamente il peggiore in campo secondo il giornale spagnolo, ma neanche i suoi compagni di squadra si sono salvati: a Modric è toccato un 2, a Carvajal invece 3.

Il Real Madrid potrà avere la sua rivincita fra due settimane, il prossimo 5 aprile nella semifinale di ritorno della Coppa del Re da giocare proprio contro il Barcellona, grande occasione di riscatto per Benzema e gli altri senatori Blancos usciti con le ossa rotte dal Clásico che ha consegnato la Liga nelle mani di Xavi.