Bentivoglio firma col FC Paradiso ma fugge nella notte dall'hotel e non si presenta al primo allenamento Simone Bentivoglio doveva diventare il nuovo allenatore del FC Paradiso ma la notte precedente al suo primo allenamento con la squadra ha lasciato l'albergo dove alloggiava. Il presidente: "Mi sarei aspettato almeno una telefonata".

A cura di Vito Lamorte

Il FC Paradiso, squadra svizzera di terza divisione, ha situazione alquanto inusuale dopo le dimissioni Beppe Sannino dal ruolo di allenatore. Il club aveva trovato un accordo con Simone Bentivoglio ma, a poche ore dal suo primo allenamento, ha abbandonato dove alloggiava ed è andato via. L'ex centrocampista di Chievo, Sampdoria e Venezia non ha lasciato nessun messaggio e ha chiuso così la sua avventura elvetica, ancor prima di iniziarla.

L'ex calciatore avrebbe dovuto dirigere la sessione mattutina di ieri ma non si è mai presentato al campo sportivo e il presidente della squadra, Antonio Caggiano, ha raccontato così l'accaduto al quotidiano La Provincia di Varese: “Alle 9:30 ho aspettato qualche minuto, poi ho cercato di contattarlo, ma senza risposta. Ho chiamato anche il suo procuratore, che mi ha comunicato che Bentivoglio era tornato a casa perché non se la sentiva di rimanere a Paradiso”. Il tutto è avvenuto senza preavviso e senza alcuna comunicazione da parte dell’allenatore, il che ha lasciato Caggiano profondamente deluso: “Mi sarei aspettato almeno una telefonata".

Bentivoglio firma col FC Paradiso e nella notte va via senza spiegazioni

Bentivoglio era stato insieme al direttore generale del club, Alessandro Grigoletto, la sera prima e avevano parlato dell’organizzazione della settimana ma non c'erano state avvisaglie su questo tipo di comportamento.

Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Simone Bentivoglio su quanto accaduto.

Manuele Blasi nuovo allenatore del FC Paradiso

Intanto, il FC Paradiso ha ufficializzato l'arrivo in panchina di Manuele Blasi.

Questa la nota ufficiale: "Il club è lieto di annunciare che Manuele Blasi sarà il nuovo allenatore della prima squadra. Durante la sua carriera ha giocato per molte squadre di serie A, tra le quali ci sono Roma, Juventus e Napoli. Dopo le esperienze in qualità di coach nel campionato cipriota, Blasi è pronto a prendersi a carico la squadra del Paradiso. Benvenuto in famiglia mister, ci attendono grandi obiettivi".