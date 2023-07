Ben Yedder indagato per violenza sessuale e stupro: la denuncia di due giovani donne Ben Yedder attaccante del Monaco e nel giro della Francia è finito sotto inchiesta con l’accusa di violenza sessuale. I fatti sarebbero avvenuti in Costa Azzurra.

A cura di Marco Beltrami

Il mondo del calcio si ritrova a fare i conti con un nuovo scandalo di natura sessuale. Dopo i casi di Mendy e Dani Alves, un altro calciatore finisce nell'occhio del ciclone per accuse tremende. Si tratta dell'ex Siviglia attualmente al Monaco Wissam Ben Yedder indagato per violenza sessuale e stupro.

A darne notizia è stato il sito France Info, che ha offerto anche alcuni dettagli della vicenda. Il giocatore è finito sotto inchiesta nelle ultime ore insieme al fratello, dopo che due donne di 19 e 20 anni hanno sporto denuncia. Le ragazze hanno dichiarato di essere state obbligate a compiere atti sessuali dopo una serata a quattro trascorsa in avvio di settimana in Costa Azzurra, dove il calciatore si sarebbe concesso delle ore di relax prima della ripresa dell'attività agonistica.

Le indagini sono iniziate dopo la denuncia depositata, come ha confermato ‘Nice Matin', presso il commissariato di Cagnes-sur-Mer da parte delle due. Al momento non c'è stata alcuna udienza o custodia degli imputati. Si tratta di una vicenda tutta da chiarire e che sta vivendo la sua fase iniziale. Una brutta storia per il 32enne che si preparava a tornare ad allenarsi per l'inizio della nuova stagione. Il caso è nelle mani del Gip di Nizza.

Ben Yedder è un calciatore molto esperto che ha fatto bene con ogni maglia che ha vestito. Le esperienze più importanti della sua carriera sono state quelle con il Tolosa, il Siviglia e quella attuale con il Monaco. Il classe 1990 di origini tunisine veste la maglia della squadra del Principato, di cui è stato anche capitano dal 2019 e ha segnato poco meno di 100 gol. Attaccante intelligente con un buon fiuto del gol, veloce e duttile, ha giocato anche in nazionale togliendosi anche la soddisfazione di vincere la Nations League con la Francia. 19 i gol segnati nella ultima stagione da Ben Yedder che è diventato uno dei primi 10 marcatori del campionato francese.