Bellingham infrange le regole della Liga ma non viene mai sanzionato: lo fa per la sua salute I tifosi hanno notato la strana pratica di Bellingham che scende in campo con i calzettoni bucati: il regolamento della Liga lo vieterebbe, ma serve per prevenire gli infortuni muscolari.

A cura di Ada Cotugno

Il calcio europeo è ai piedi di Jude Bellingham: dal suo arrivo al Real Madrid il giovane gioiello inglese è definitivamente esploso, consacrandosi come uno dei migliori talenti del calcio mondiale. Un exploit che in tanti aspettavano dopo gli anni trascorsi al Borussia Dortmund e che potrebbe portarlo presto a diventare tra i più forti al mondo. A Madrid tutti lo amano, la sua esultanza a braccia aperte è diventata già iconica ma qualche tifoso più attento ha notato un particolare curioso sul suo abbigliamento.

Una caratteristica che lo accomuna a Gareth Bale, un altro degli idoli del Bernabeu in tempi non tanto lontani. Bellingham infatti scende in campo ogni volta con dei buchi nei calzettoni, un dettaglio non trascurabile visto che lo porta a infrangere delle regole ben precise: il regolamento della Liga infatti prevede che i giocatori non debbano indossare indumenti strappati, calzettoni compresi.

I calzettoni strappati sono diventati un tratto distintivo di Bellingham

Se una parte della divisa dovesse presentare uno strappo o un difetto allora dovrebbe essere subito sostituita. Ma questo non accade con Bellingham che a ogni partita si presenta sotto i riflettori con dei vistosi buchi sui calzettoni: i tifosi lo hanno subito notato, ma per il momento dai vertici della Liga non è arrivato nessun richiamo formale per la piccola infrazione del regolamento che in realtà non ha soltanto un fine estetico.

La spiegazione è in realtà molto semplice e riguarda la tutela dei muscoli delle gambe. I calzettoni tecnici delle divise da calcio sono aderenti e stringendo tanto il polpaccio potrebbero causare fastidio agli atleti con i muscoli particolarmente sviluppati. L'eccessiva pressione potrebbe inoltre condizionare il corretto flusso sanguigno, la circolazione e la traspirabilità: ecco perché per prevenire tutto questo Bellingham taglia parte del tessuto, così da creare dei buchi per rendere l'indumento molto più confortevole.

Anche Bale giocava con i calzettoni bucati per alleviare la pressione del tessuto e prevenire gli infortuni

La pratica non è così inusuale, dato che in giro per l'Europa tanti giocatori decidono di strappare i calzettoni per alleviare la pressione e giocare in tutta comodità, prevenendo anche gli infortuni muscolari che sarebbero favoriti proprio dall'aderenza dell'indumento. Al Real Madrid anche Bale adottava questa tattica e, proprio come nel caso del gallese, anche con Bellingham la Liga ha deciso di chiudere un occhio e di lasciargli passare senza conseguenze una pratica che in realtà violerebbe il regolamento.