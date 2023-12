Bellingham fa gol e si ritrova davanti il volgare gesto di un tifoso: la reazione è pura classe Jude Bellingham ha segnato portando in vantaggio il Real Madrid contro il Betis nel match giocato sabato e risponde con classe al volgare gesto di un tifoso. Dopo aver esultato nota la provocazione di un sostenitore di casa e gli manda un bacio.

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jude Bellingham ha segnato ancora in questo weekend di campionato in Liga. Il fantasista inglese l'ha fatto siglando l'iniziale gol del vantaggio in casa del Betis Siviglia. Una rete che sembrava potesse spianare alla squadra di Ancelotti la strada verso la vetta solitaria della classifica che invece oggi è occupata stabilmente dal sorprendente Girona capace di battere anche il Barcellona. Bellingham ha fatto il suo mettendo di fatto alle spalle del portiere di casa una palla al bacio servitagli da Brahim Diaz.

Per l'inglese sono 12 gol in 14 partite di Liga e altre 4 in Champions. Il Betis con Ruibal, che non segnava da 2 anni e mezzo e 55 partite di Liga, ha fissato il risultato sul pari. Un risultato che poteva cambiare ulteriormente in favore del Betis se solo il grande ex, Isco, non avesse colpito il palo con un colpo di testa acrobatico. Ma l'immagine che rimarrà più impressa nelle mente dei tifosi in questa partita è l'esultanza di Bellingham all'iniziale vantaggio Merengues. Il giocatore risponde con classe a un tifoso che gli aveva rivolto un gesto a dir poco volgare.

Bellingham, come spesso accade, esulta alzando le braccia verso il cielo. Ma dopo aver celebrato la sua ormai iconica esultanza, il ventenne ha guardato con attenzione la reazione dei tifosi del Betis Siviglia, e improvvisamente si è accorto di un tifoso. Di certo celebrare il gol sotto la tifoseria avversaria non è mai bello però in questo caso Bellingham, che ha dimostrato più volte di essere un giocatore corretto, non voleva assolutamente provocare nessuno. Ma in quei difficilmente si capisce questo comportamento e per questo la reazione dei tifosi avversaria è stata forte.

Uno in particolare si è alzato in piedi mostrando con le braccia il dito medio al giocatore. Bellingham lo vede subito e proprio per questo motivo, invece di reagire con comportamenti in linea con la provocazione volgare dello stesso sostenitore del Betis, risponde con classe. Il giocatore del Real Madrid lo ha indicato prima di mettersi una mano sugli occhi per guardarlo in lontananza e successivamente mandargli un bacio con la mano. Un modo semplice per metterlo a sedere e soprattutto a tacere e seguito della sua volgare reazione al gol dell'inglese.