Napoli, la beffa è servita. In pochi forse ricordano quando nell'agosto del 2018, nel ritiro degli azzurri, si presentò tale Carlos Vinicius. Brasiliano classe 1995, di cui se ne parlava un gran bene all'epoca. Carlo Ancelotti, allenatore degli azzurri, non rimase stupito dalle capacità di questo ragazzo lasciandolo partire in prestito. Rio Ave e Monaco in prestito prima della cessione a titolo definitivo, nell'estate 2019, al Benfica per 17 milioni. Una grossa plusvalenza per il Napoli che l'aveva pagato appena 4 milioni di euro. Praticamente un affare dato che si trattava di una meteora.

Ma così non è stato, il destino ha voluto che Vinicius entrasse nuovamente a far parte della storia del Napoli, ma in un altro modo. Gli azzurri, dopo aver visto sfumare l'affare Milik alla Roma, stanno cercando di vendere il polacco in Inghilterra. Il Tottenham sembrava interessato all'affare prima però di rivalutare i termini d'acquisti pensando ad una soluzione più rapida: Vinicius. La meteora, scartato senza troppi rimpianti dal Napoli, sta facendo saltare il passaggio di Milik agli Spurs causando, di conseguenza, un duro danno economico a De Laurentiis.

