Inizia a serpeggiare un po' di preoccupazione in casa Napoli per l'aumento dei contagi da Coronavirus in Catalogna. Gli azzurri tra tre settimane saranno impegnati in casa del Barcellona, al Nou Camp, per la gara valida per il ritorno degli ottavo di Champions League e la situazione sanitaria che non sembra essere sotto controllo in Spagna e specialmente in quella regione sta facendo pensare il club azzurro. Fino a questo momento non ci sono comunicazioni ufficiali che lascino pensare a variazioni di sede ma le parole usate da Gennaro Gattuso ieri pomeriggio, dopo la vittoria per 2-1 contro l'Udinese, hanno lasciato trasparire una certa preoccupazione per la situazione epidemiologica nella città spagnola: "Non ci metto becco perché non è il mio lavoro. Ci penseranno il presidente De Laurentiis e i suoi uomini. Ovviamente c’è preoccupazione".

È evidente che il pensiero a quanto è accaduto e ancora stiamo vivendo è presente e, secondo quanto riporta Repubblica Napoli, al club di Aurelio De Laurentiis non dispiacerebbe modificare la sede della gara. Una soluzione potrebbe essere quella di disputarla direttamente a Lisbona, dove si disputerà la "Final Eight" e dove ci sarebbero anche degli stadi già messi a disposizione dell'Uefa per evenienze del genere ma al momento non c'è nulla di concreto. L'ente che governa il calcio nel Vecchio Continente sta monitorando la situazione epidemiologica e sanitaria sia in Portogallo che nelle nazioni dove si disputeranno le gare di ritorno degli ottavi di finale.

La Catalogna è stata una delle regioni della Spagna più colpite dall’epidemia da Coronavirus e nelle ultime ore ha fatto registrare numeri piuttosto alti di nuovi contagi giornalieri che hanno portato la Generalitat ha nuove restrizioni per discoteche e locali notturni, teatri, cinema, piscine, parchi divertimento e palestre oltre che a misure speciali nei comuni di Figueres, Vilafant e Sant Feliu de Llobregat.