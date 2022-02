Barcellona-Atletico Madrid dove vederla in TV su Sky o DAZN: orario e diretta streaming Barcellona-Atletico Madrid è il big match del 23° turno della Liga 2021-2022. Al Camp Nou le squadra di Xavi e Simeone lottano per un posto in Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in streaming da DAZN.

A cura di Vito Lamorte

Una delle gare più attese della Liga. Barcellona e Atletico Madrid si affrontano dopo la sosta per uno scontro importantissimo nella corsa per un posto in Champions League. A meno di clamorose frenate di Real Madrid e Siviglia, che guidano il campionato spagnolo, le squadre di Xavi e Diego Simeone in questa seconda parte di stagione dovranno cercare quella continuità di risultati che è mancata nei primi mesi per poter entrare nelle prime quattro: al momento i Colchoneros (36) hanno un punto in più dei Culé (35) e al Camp Nou sarà battaglia vera. Nelle ultime cinque gare tra Liga, Supercoppa e Copa del Rey sia i catalani che i madrileni hanno vinto solo due volte ma le loro prestazioni non hanno mai convinto. Il match sarà visibile in diretta TV e in streaming in esclusiva sull'app di DAZN.

Il mercato ha regalato Dani Alves, Aubameyang, Traoré e Ferran Torres a Xavi ma il Barça non è riuscito a liberarsi di Dembélé mentre in riva al Manzanarre sono arrivati Reinildo e Wass. Due visioni differenti di muoversi sul mercato per i club di Laporta e Cerezo, con colpi e profili indicati dai rispettivi allenatori per essere utili all'idea di gioco.

Nel match d'andata si consumò la vendetta di Luis Suarez, che lo scorso anno giocò solo nel pareggio del Camp Nou ma non riuscì a segnare alla sua ex squadra: nella sfida del Wanda Metropolitano decisero il gol del Pistolero e quello di Thomas Lemar, che acuirono la crisi del Barça ancora allenato da Ronald Koeman.

Partita: Barcellona-Atletico Madrid

Quando si gioca: domenica 6 febbraio 2022

Dove si gioca: Camp Nou, Barcellona

Orario: 16:15

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Liga, 23a giornata

Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid in diretta TV

La partita tra Barcellona e Atletico Madrid verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per godersi il match in comodità sul divano di casa in televisione basta utilizzare l'app della Smart Tv, dispositivi come Amazon Fire Stick Tv o Google Chromecast con Xbox 3 o 4 oppure la PlayStation 4 o 5. Telecronaca affidata a Gabriele Giustiniani e commento tecnico di Dario Marcolin.

Barcellona-Atletico Madrid, dove vederla in streaming

Barcellona-Atletico Madrid sarà trasmessa anche in diretta streaming, sempre su DAZN, collegandosi all'app sia da dispositivi fissi che mobile (pc, smartphone e tablet). Una volta aperto il menù con tutti i contenuti live del momento basterà scegliere la gara del Camp Nou e sedersi comodi per gustarsi lo spettacolo.

A che ora si gioca

Il fischio d'inizio per il big match tra Barcellona e Atletico Madrid è fissato per le 16:15 di domenica 6 febbraio 2022. Il Camp Nou si prepara ad accogliere una delle sfide più attese dell'anno.

Liga, le probabili formazioni di Barcellona-Atletico Madrid

Xavi ha intenzione di schierare quasi tutti i nuovi arrivati per cercare di dare maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva: Ferran Torres e Traoré a supporto di Luuk de Jong, mediana formata da Frenkie de Jong, Busquets e Pedri mentre davanti a ter Stegen si muoveranno Dani Alves, Piqué, Araujo e Jordi Alba.

Simeone potrebbe schierare dal 1′ il nuovo arrivato Wass sulla corsia di destra, in supporto a Lemar; con Savic, Hermoso e Renan Lodi a completare il pacchetto difensivo davanti a Oblak. Il Cholo punta sempre su Koke e De Paul. in mezzo al campo e sulla sinistra ci sarà Carrasco a fornire supporto al tandem offensivo Suarez-João Félix.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Alves, Piqué, Araujo, Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Luuk de Jong, Traoré. Allenatore: Xavi.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Wass, Savic, Hermoso, Lodi; Lemar, Koke, De Paul, Carrasco; Suarez, João Félix. Allenatore: Simeone.