Barcellona accusato di corruzione per il caso Negreira: polizia perquisisce uffici della Federcalcio Il Barcellona è ufficialmente accusato di corruzione per il caso Negreira: per il giudice istruttore l’ex arbitro corrotto “esercitava funzioni pubbliche”. Stamattina la Guardia Civil ha perquisito la sede della Federcalcio.

A cura di Vito Lamorte

Continua il periodo nero del Barcellona fuori dal campo: il club catalano è ufficialmente indagato per corruzione. Joaquín Aguirre, capo del tribunale investigativo numero 1 della città spagnola, ​​ha emesso un’altra ordinanza in cui attribuisce alla società e al resto degli indagati tra cui gli ex presidenti Sandro Rosell e Josep María Bartomeu lo stesso reato. Secondo il giudice la Federcalcio spagnola, da cui dipende la Commissione Tecnica di Arbitraggio di cui Negreira era vicepresidente, “esercitava funzioni pubbliche”.

Il giudice ritiene che "per logica deduzione i pagamenti effettuati dal FC Barcellona soddisfacevano gli interessi del club in considerazione della loro durata e dell'incremento annuale" e si specifica, inoltre, che “ il reato di corruzione si consuma una volta effettuato il pagamento, indipendentemente dal fatto che sia dimostrata o meno la corruzione sistemica dell'arbitrato spagnolo dovuta a tali pagamenti".

Aguirre attribuisce un reato continuato di corruzione passiva a Enríquez Negreira, come autore, e a suo figlio, Javier Enríquez, come collaboratore necessario. Il Barça, come entità giuridica, così come i suoi dirigenti, sono accusati di corruzione attiva.

La Giustizia continua a muoversi nell'inchiesta sui pagamenti di 7,5 milioni del Barcellona all'ex vicepresidente degli arbitri, fatti che l'ordinanza definisce come non smentiti e documentati.

Il magistrato aveva già annunciato all'inizio di settembre che avrebbe aperto un'inchiesta separata sul presunto riciclaggio di denaro da parte di Enríquez Negreira e di suo figlio e sulla trama aziendale attraverso il quale sarebbero stati effettuati i pagamenti in denaro.

Intanto, secondo quanto riportano i maggiori media spagnoli, la polizia ha fatto irruzione negli uffici della Federcalcio per perquisirli. Le forze dell’ordine continuano ad indagare sul caso Negreira ed hanno cercato possibili indizi proprio negli uffici della Federazione.

Cos'è il caso Negreira?

Enriquez Negreira è stato indagato dall'Agenza delle Entrate per pagamenti di circa 1.4 milioni di euro (tra il 2016 e il 2018) alla sua società, la Dasnil 95, da parte del FC Barcellona: si tratta di un ex arbitro professionista con 13 stagioni in campo prima del ritiro e dell'incarico da vicepresidente del CTA dal 1994 al 2018.

Lo scandalo è stato in prima battuta riportato dal programma radiofonico "Qué t'hi jugues" di Cadena SER Catalunya, al quale si sono poi aggiunte le 33 fatture dei pagamenti svelate da "El Mundo": il Barça, stando a quanto riconosciuto dallo stesso ex arbitro, lo avrebbe pagato per "consulenza tecnica" perché "voleva assicurarsi che non venissero prese decisioni contro di il club" e "che tutto fosse neutrale". I pagamenti per i quali l'Agenzia delle Entrate sta indagando sulla società di Negreira sono cessati nel 2018, ma non si conosce la data di inizio.