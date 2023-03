Balotelli rompe il silenzio e difende gli attaccanti italiani: “Fidatevi”. Lui non ha rimpianti Mario Balotelli dice la sua sulla carenza di attaccanti in Italia con uno strano messaggio social. La sua esperienza al Sion si sta rivelando poco fortunata.

A cura di Marco Beltrami

Che fine ha fatto Mario Balotelli? Il centravanti italiano sta proseguendo la sua avventura non particolarmente fortunata al Sion. Dopo un periodo di silenzio è tornato a parlare sui social, con dei messaggi per certi versi criptici. L'oggetto? La questione della carenza di attaccanti in Italia, tornata d'attualità dopo le parole del commissario tecnico azzurro Roberto Mancini che ha convocato l'oriundo Retegui, lamentandosi anche per il poco spazio concesso ai giovani italiani.

SuperMario non nomina né il ct, né nessun altro, ma il riferimento sembra chiaro. Quella dell'ex bomber di Inter e Milan è a tutti gli effetti una risposta anche a chi dopo il gol di Retegui contro l'Inghilterra si è indispettito per la sua intervista in spagnolo, sottolineando come manchino ormai centravanti di livello più conosciuti in Italia. La prima storia di Balotelli è emblematica in tal senso: "Attaccanti in Italia ci sono ancora e non sono in forma. Fidatevi".

Il post di Balotelli nelle sue stories di Instagram

Il secondo contenuto invece pubblicato dall'attaccante classe 1990 è meno sibillino: "Il rimpianto è il sentimento di chi periodicamente non impara la lezione e ci arriva quando tutto finisce od è andato o semplicemente non ci arriverà mai". Tutto accompagnato con una bandiera dell'Italia. Con chi ce l'aveva in questo caso? Una risposta a chi ha fatto forse riferimento ad eventuali rimpianti per il non essere stato in grado di lasciare maggiormente il segno anche in azzurro.

Difficile dire se Balotelli stia perorando ancora la sua causa, oppure quella di altri colleghi e connazionali. I suoi numeri in questa stagione al Sion non sono certo esaltanti con 5 gol in 17 presenze. Troppo poco per chi era arrivato con le stigmate del colpaccio di mercato, e che è finito anche nel mirino dei tifosi con contestazioni feroci a più riprese. L’ultimo gol di Balotelli in campionato (dove il Sion occupa l’ultimo posto) risale addirittura a Novembre 2022. Da allora, SuperMario ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici e non è riuscito praticamente mai a lasciare il segno, nonostante la fascia di capitano al braccio.