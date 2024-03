Balerdi nel tunnel si pianta accanto al centravanti avversario e lo fissa: è una strategia mentale Balerdi protagonista di un curioso gesto nell’intervallo di Villarreal-Marsiglia di Europa League. Il difensore dei francesi fissa l’attaccante degli spagnoli Sorloth per innervosirlo e provocarlo: un’autentica strategia mentale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Sorloth è riuscito a segnare uno dei tre gol che il Villarreal ha rifilato al Marsiglia nel ritorno degli ottavi di Europa League ma che non sono bastati agli spagnoli per passare il turno. Il 4-0 dei francesi all'andata era una montagna da scalare e nonostante il 3-1 finale nella sfida di ritorno, sono stati Aubameyang e compagni ad accedere ai quarti. Proprio il 28enne attaccante norvegese Sorloth, schierato nell'attacco degli spagnoli dal primo minuto, è stato protagonista di un siparietto particolare con il difensore argentino Leonardo Balerdi.

L'attaccante del Villarreal sorpreso dal gesto di Balerdi.

Il centrale del Marsiglia è stato schierato nella retroguardia a tre completata da Mbemba e Meitè ed aveva evidentemente il compito di marcare proprio Sorloth. L'attaccante norvegese era stato pericoloso nel primo tempo e per questo nella ripresa era l'uomo da tener d'occhio per evitare che il Villarreal, all'intervallo in vantaggio di 1-0, potesse prendere coraggio segnando un'altra rete. Balerdi così ha pensato bene di dargli un'occhiataccia nel tunnel degli spogliatoi prima dell'inizio della seconda frazione lanciandogli la sfida promettendo battaglia in campo. È un modo per innervosirlo e provocarlo, una sorta di strategia mentale.

Il difensore argentino del Marsiglia, poco prima di entrare in campo, come si vede in un video diventato immediatamente virale, nota alla sua sinistra proprio Sorloth. L'attaccante del Villarreal era fermo in attesa che arrivassero tutti i suoi compagni per poi fare insieme a tutta la squadra l'ingresso sul rettangolo verde. È in quel momento che Balerdi lo scruta, lo guarda in maniera seria, come se lo stesse sfidando, prima di dargli le spalle. Una scena vista anche dallo stesso portiere del Marsiglia, Pau Lopez, e altri giocatori del Villarreal presenti.

L'arrivo di Balerdi che fissa continuamente Sorloth.

Sorloth è impietrito, non si aspettava un gesto del genere e ricambia continuandolo a guardare anche lui con uno sguardo di sufficienza. Passeranno infatti meno di dieci minuti prima che fosse proprio il norvegese a mettere in rete il pallone del momentaneo 2-0 che diventerà 3-0 all'85' per un finale incandescente. Con un altro gol ci sarebbero stati tempi supplementari e invece con gli spagnoli sbilanciatissimi in pieno recupero è il Marsiglia a segnare il gol del 3-1 che di fatto chiude definitivamente il match e la qualificazione in favore dei francesi.