Bale esagerato nel golf, stupisce con un colpo impressionante: “Non è giusto essere così bravi” Gareth Bale eccezionale nel golf, con un colpo sensazionale. L’ex stella del Real Madrid ha dimostrato di essere un fuoriclasse anche in questo sport.

A cura di Marco Beltrami

Mentre il Real Madrid affondava sotto i colpi del Manchester City, Gareth Bale stupiva il mondo mostrando le sue eccezionali doti golfistiche. L'ex esterno offensivo gallese ha realizzato una vera e propria impresa con un colpo da campionissimo che gli ha permesso di spedire la pallina in buca.

Non è un mistero la passione del classe 1989 per il golf, a cui si è dedicato a tempo pieno dopo il ritiro dal calcio giocato dello scorso gennaio. Nessun dietrofront nonostante arrivino sulla sua scrivania ancora proposte, come quella del proprietario del Wrexham Rob McElhenney che ha cercato in tutti i modi di portare il 33enne alla sua corte, e farne la stella della neopromossa. Per convincerlo l'imprenditore e il comproprietario Ryan Reynolds, hanno sfruttato anche una partita ai golf.

Il dado però è tratto per Bale che ha dimostrato con i fatti di come il golf gli permetta di togliersi delle belle soddisfazioni. Il suo primo colpo in assoluto è arrivato nella terza buca a Torrey Pines. Bale dopo la preparazione di rito, in una posizione difficile sul par tre, in discesa di 195 yard, ha colpito in maniera perfetta. Traiettoria superlativa, e obiettivo centrato da parte dell'ex stella del Tottenham che si è lasciato andare ad un'esultanza sfrenata.

Leggi anche Ryan Reynolds irrompe in conferenza stampa dopo la promozione del Wrexham: vuole un cimelio

Corsa verso la telecamera, urla e mani verso il cielo con il cameraman a sua volta impressionato: "Oh mio dio ce l'ha fatta! Questo è un video che resterà nei secoli!! Wow". E poi ecco la battuta con riferimento al suo recente passato calcistico: "Gareth Bale non fa solo gol con la bicicletta (con riferimento alla sua prodezza in finale di Champions, ndr)".

Anche campioni del calibro di Jon Rahm, vincitore del Masters 2023 e numero uno del mondo, non è rimasto indifferente rispetto alle doti di Bale e a Marca ha rivelato: "Ho detto a Gareth che non puoi essere così bravo nel calcio professionistico e nel golf allo stesso tempo, semplicemente non mi sembra giusto. Non puoi dedicarti a una cosa e avere ancora così tanto talento per il golf, non è minimamente giusto".

E tra i commenti al post, oltre ai complimenti di ex compagni del Real Madrid come Marcelo, c'è anche qualche tifoso che gli ricorda la batosta incassata contro il City. Quello però ormai è il passato per il gallese, focalizzato anima e cuore sul golf.