Emmanuel Badu ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Si ritira a 30 anni, il suo fisico non gli consente più di resistere alle sollecitazioni dei match, a quelle della preparazione fisica, agli urti della vita come degli avversari. Ad agosto scorso ha rischiato di morire a causa di un coagulo di sangue nei polmoni ("non riuscivo a respirare, sono stato malissimo"), adesso la decisione di chiudere con la carriera di giocatore. Resterà nel calcio ma con un altro ruolo, come lui stesso ha spiegato ai microfoni di Joy Sports Link spiegando quali sono state le motivazioni che lo hanno spinto a dire basta.

Dopo tutto quello che è successo con il Covid ho deciso di smettere e tornare a casa per riposarmi un po' – ha ammesso Badu, come si apprende dal sito dell'Hellas Verona -. Ho accettato di rescindere consensualmente il mio contratto e ora sono svincolato. Cosa farò dopo il ritiro? Mi piacerebbe diventare allenatore ma la cosa che mi stimola di più è fare lo scout per un club. Mi piacerebbe moltissimo farlo per l'Udinese in Africa. Ho un'ottimo rapporto con l'Udinese, vediamo se è possibile.

In Serie A circa 200 presenze con l'Udinese

Udinese e Verona le maglie indossate in Serie A dal centrocampista ghanese. A gennaio 2010 arrivò in Friuli e ha vestito la casacca dei bianconeri per 7 stagioni consecutive prima del trasferimento in prestito al club turco del Bursaspor (18 presenze, 1 gol). Nella Superlig ha giocato un anno poi ha fatto ritorno in Italia, sempre tra le fila dei friulani. Nel complesso ha disputato 193 partite (tra Serie A, Coppa Italia, Champions ed Europa League) e segnato 10 gol con l'Udinese (per un totale di oltre 12 mila minuti giocati). Negli ultimi due anni è stato a Verona (appena 10 presenze), un'esperienza non molto fortunata a giudicare anche dal minutaggio raccolto (223′). almeno fino alla decisione di appendere le scarpette al chiodo.