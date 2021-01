Il mondo del calcio si è svegliato nel 2021 non dimenticando di augurare buon anno a tutti gli appassionati, tifosi e non, all'insegna di guardare al futuro con maggiore ottimismo e lasciarsi alle spalle un 2020 carico di amarezze. Ovviamente, tema forte è stato il Covid, per non dimenticare ma anche all'insegna dell'ottimismo con una pandemia che dovrà terminare e l'annuncio delle prime vaccinazioni che hanno ridato speranza per un 2021 migliore.

L'ultimo dell'anno dei campioni di calcio è stato all'insegna dell'attenzione richiesta dalle autorità nel rispetto dei protocolli. Nessuna esagerazione, festa in famiglia con i cari più stretti, dando buon esempio a tutti, aprendo la propria finestra al mondo via social network, con cui si sono condivisi auguri e festeggiamenti.

Tra i campioni che non hanno perso l'occasione di salutare via social tutti gli appassionati, ovviamente, Cristiano Ronaldo, attivissimo sui propri profili con un messaggio di speranza e augurio "Il 2020 non è stato un anno facile, nessuno può essere indifferente alla sofferenza che il COVID-19 ha portato nel mondo. Ma ora è il momento di riprendersi. Perché non importa quanto sia dura la caduta, ciò che veramente conta è il modo in cui ci rimettiamo in piedi. Quindi proviamo a trasformare il 2021 in un nuovo inizio. Tutti insieme, questo potrebbe essere il segreto per cambiare le cose in meglio".

Poi, festeggiamenti ‘privati' a casa con pochissimi amici, tra cui Carlo Pinsoglio, presente al cenone.

Non sono mancati gli auguri di fine anno anche di Mister Pirlo, che – in famiglia – ha voluto brindare vicino all'albero addobbato: pollice in su, in attesa di tornare a sorridere anche in panchina vedendo la Juventus vincere.

Così come mister Conte, che si è ritratto mentre sorseggia un calice e augura felicità e serenità a tutti. Così come Mihajlovic che ha voluto festeggiare ironicamente scherzando anche sui momenti personali difficili ricordando le persone che soffrono e augurando felicità a tutti.

Ce n'è per tutti i colori, gusti e tifo. Da Paulo Dybala a Lozano, da D'Ambrosio a Immobile, passando per Pedro, Donnarumma, Hakimi, Gollini, Lautaro, Keita.

Così come non sono mancati auguri e un capodanno speciale anche per chi in Italia non ha mai giocato o ha lasciato la serie A. Douglas Costa, ex Juventus, Stephan El Shaarawy, ex Roma, Genoa e Milan, Mauro Icardi, ex Inter.

Ma anche grandi campioni internazionali come Lewandowski nazionale polacco del Bayern Monaco e Kylian Mbappè, campione del mondo francese del Psg.