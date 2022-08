Audero e il Var salvano la Sampdoria: la Reggina di Inzaghi esce con onore dalla Coppa Italia Gara intensa ed equilibrata tra Samp e Reggina, spezzata nella ripresa dal rigore vincente di Sabiri. Poi, il concitato finale, con il VAR che annulla il pareggio a Crisetig e Audero che para il penalty a Cicerelli.

A cura di Alessio Pediglieri

La Sampdoria è riuscita nell'intento di superare l'ostacolo Reggina ma ha dovuto soffrire fino al 90′ e oltre, vincendo di misura e con estrema fatica. Dopo la rete del vantaggio arrivata nella ripresa grazie al tiro vincente di Sabiri dal dischetto, c'è stata tantissima Regina con i padroni di casa che hanno prima ringraziato il VAR che ha annullato il gol di Crisetig, poi i riflessi di Audero che para il penalty a Cicerelli.

La partita si è improvvisamente animata nella parte finale del secondo tempo quando, sotto di un gol la Reggina ha deciso di provare il tutto per tutto pressando la Sampdoria, riuscendo a mettere in difficoltà gli uomini di Giampaolo. E per dieci minuti, in due occasioni gli ospiti accarezzano il sogno del pareggio, poi svanite per due motivi differenti, il Var e Audero. Nel primo caso, la rete segnata da Crisetig all'80' viene esaminata dagli arbitri in sala monitor e inducono l'arbitro Ferrieri Caputi a dover annullare tutto per un fuorigioco millimetrico intravvisto dai fermoimmagine a supporto.

L’arbitro Ferrieri Caputi chiamata a delicatissime decisioni nel finale di partita

La Reggina è brava a non scomporsi, gli uomini di Inzaghi ci credono e una manciata di minuti dopo, altra occasione ghiotta per trovare la via dell'1-1: all'85' c'è un contatto in area doriana che viene considerato in un primo tempo regolare. Poi, il richiamo del Var e il checking, lunghissimo per capire se invece ci sia fallo: mentre i giocatori della Reggina protestano, Ferrieri Caputi viene richiamata a bordo campo per riveder l'azione. Così cambia giustamente la decisione e assegna il rigore che poi purtroppo Cicerelli sbaglierà dagli 11 metri, grazie al riflesso felino di Audero.

Il controllo al monitor per il rigore alla fine dato alla Reggina con l’aiuto delle immagini tv

Per la Reggina l'amarezza di dover abdicare in Coppa Italia ma il merito di averci provato fino alla fine, mettendo in chiara difficoltà una formazione di Serie A, la Sampdoria che ha rischiato davvero tantissimo nei minuti finali davanti al proprio pubblico.