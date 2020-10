Gasperini ne ha confermato la presenza nella lista dei convocati. Il ritorno di Josip Ilicic non è solo una buona notizia in termini tecnici ma la conferma che il periodo buio è passato, il calciatore sta bene e ha superato ogni cosa. Sembrava finito in fondo a un tunnel, ne è uscito poco alla volta grazie all'affetto dei suoi cari e di un popolo che adesso è pronto a riabbracciarlo. Lo sloveno è andato in campo per l'ultima volta quattro mesi fa, quando la Serie A giocava in base a un calendario da tour de force per chiudere la stagione.

Non ha avuto un infortunio che prevede un tempo di recupero, non ha perso la capacità di giocare – ha ammesso l'allenatore nel corso della conferenza stampa di vigilia -. Per noi è una grande notizia.

A Torino, contro la Juventus, l'ultima comparsa prima di ritagliarsi uno spazio tutto per sé per rimettersi in carreggiata. Era l'11 luglio, sembra una vita fa. Da allora ha seguito a distanza l'evoluzione della squadra in Champions, con la ‘dea' che ha scritto una delle pagine più belle arrivando a un passo dalla qualificazione contro il Psg.

"Bentornato professore", ha scritto la società nerazzurra a corredo di uno scatto emblematico: c'è Ilicic in primo piano che fa il segno della vittoria con le dita. E che sia pronto, finalmente, a tuffarsi nella mischia, a disegnare traiettorie velenose, a dare una mano ai compagni, a stupire con gli effetti speciali del suo know-how di talento e istinto, è lui stesso ad ammetterlo. Lo ha fatto attraverso un messaggio semplice e chiaro condiviso sui social network. Poche parole in calce a un'immagine delle sue esultanze dedicate ai sostenitori bergamaschi: "Grazie a tutti per i messaggi di questi mesi, sono tornato".